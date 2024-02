Lupus : voici les symptômes à repérer

L'ESSENTIEL Le symptôme le plus évocateur du lupus est une éruption cutanée au niveau du visage.

Le lupus atteint des femmes dans 90 % des cas.

A la suite des Journées Dermatologiques de Paris, du congrès de la Société Nationale de Médecine Interne et du congrès français de Rhumatologie, l’association française du lupus (AFL) fait le point sur les symptômes de cette maladie maladie auto-immune.

Le symptôme le plus évocateur du lupus est une éruption cutanée au niveau du visage. Ces plaques rouges parfois en relief prennent l’aspect d'un masque en forme d’ailes de papillon qui se développe autour des yeux, sur le nez et au niveau pommettes.

"Les symptômes du lupus peuvent être très variables d’une personne à l’autre : au-delà de la peau, la maladie peut aussi toucher les articulations, les reins, le péricarde, le système nerveux, le sang, etc", complète l’AFL.

Plusieurs complications peuvent ainsi apparaître chez les personnes atteintes de lupus, à savoir :

- des problèmes pulmonaires ;

- des problèmes cardiaques ;

- des problèmes concernant les ganglions lymphatiques et la rate ;

- des problèmes concernant le système nerveux ;

- des problèmes rénaux ;

- des problèmes concernant le sang ;

- des problèmes digestifs ;

- des problèmes concernant la grossesse.

"La maladie se manifeste tout d’abord par des signes avant-coureurs très généraux et qui ne permettent pas d’identifier facilement le lupus : fièvre, malaises, fatigue et douleur musculaire", précisent les membres de l'organisation à but non lucratif. "On peut également constater une polyarthrite (inflammation des articulations)", ajoutent-ils.

Le lupus se caractérise par l’alternance de périodes de poussées et de périodes de rémission durant lesquelles les symptômes diminuent progressivement, totalement ou en partie. Ces périodes de rémission peuvent durer plusieurs semaines, des mois, voire des années. Les personnes ne sont donc pas forcément malades continuellement pendant toute leur vie, même si cette pathologie est considérée comme chronique.

Les symptômes du lupus touchent majoritairement les femmes

Le lupus atteint des femmes dans 90 % des cas. Les patientes ont généralement entre 15 et 40 ans. "Comme la maladie touche essentiellement les femmes en âge de procréer, les grossesses doivent être planifiées et étroitement surveillées", ajoutent les militants. "Les enfants peuvent aussi être touchés par le lupus, mais très rarement (moins de 2 % des cas concernent les moins de 19 ans). Lorsqu’elle concerne les hommes, cette affection est d’emblée plus grave", détaillent-ils.



Aujourd’hui, l’hydroxychloroquine constitue le traitement de fond du lupus, qui est longtemps resté sans médicament. En cas d’atteintes sévères, les corticoïdes, les immunosuppresseurs et les biothérapies peuvent être mis en place.



"Lupus" signifie "loup" en latin. A l'origine, le terme était utilisé pour caractériser diverses affections de la peau dont les marques faisaient penser à des morsures de loup. Il apparaît pour la première fois dans la littérature médicale en 916 à propos de la maladie de l’évêque de Liège Eraclius.