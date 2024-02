Troubles psychiatriques : comment mieux prendre en charge les SDF ?

L'ESSENTIEL En France, 30 % des SDF sont atteints de troubles psychiatriques sévères comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires.

"Malgré l’existence de dispositifs d’aide et les diverses initiatives mises en œuvre aux niveaux national et local, les réponses apportées à cette population restent encore insuffisantes", estime la HAS.

La HAS a donc émis de nouvelles recommandations pour mieux prendre en charge les SDF atteints de troubles psychiatriques.

"Veiller à ce que les personnes en situation de grande précarité et présentant des troubles psychiques aient accès à un parcours de santé, d’insertion sociale et de vie citoyenne : c'est tout l'objet des recommandations de bonnes pratiques publiées par la Haute Autorité de santé", explique l’institution dans un communiqué de presse.

30 % des SDF sont atteints de troubles psychiatriques sévères

Les populations en situation de grande précarité augmentent continûment depuis 20 ans en France. D’après la Fondation Abbé Pierre, 330.000 personnes seraient sans domicile sur notre territoire.



Concernant la prévalence des troubles psychiques dans cette population, une étude parisienne l’estime à environ 30 % si l’on ne tient compte que des troubles psychiatriques sévères comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Selon les données internationales, cette proportion s’élèverait à plus de 75 % si on inclut d’autres troubles comme la dépression, l’anxiété ou le trouble de stress post-traumatique.



"Les personnes concernées qui cumulent les difficultés (vulnérabilités sociales et psychiques, problèmes somatiques, situations administratives complexes), rencontrent de multiples obstacles pour accéder aux soins ainsi qu'aux dispositifs sociaux. Elles sont aussi souvent stigmatisées", déplore la HAS.



"Malgré l’existence de dispositifs d’aide et les diverses initiatives mises en œuvre aux niveaux national ou local, les réponses apportées aux SDF atteints de troubles psychiatriques restent encore insuffisantes", estiment les experts en santé publique.

SDF et troubles psychiatriques : que recommande la HAS ?

Saisie par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la HAS recommande donc notamment de :



- repérer les vulnérabilités psychosociales chez les personnes ayant un logement afin d’en éviter la perte.



- Evaluer au niveau des médecins généralistes la situation sociale des patients (droits sociaux, accès au logement, sources de revenu, etc.), et aborder la question des besoins d’aide en santé mentale au niveau des travailleurs sociaux face à une personne manifestement en détresse psychologique.



- Etre particulièrement vigilant au fait que les personnes vulnérables accèdent de manière précoce et effective à l’ensemble de leurs droits.



- Mettre en place des solutions intégrées combinant l’accès à un "chez soi" (logement ou solution d’hébergement digne) et un accompagnement adapté (clinique et social).



La HAS invite également tous les professionnels impliqués à aller vers les personnes sur leur lieu de vie, à prendre le temps nécessaire à la rencontre, à se montrer disponibles, à réitérer la proposition d’aide en cas de refus - sans pour autant imposer - et à éviter au maximum les temps d’attente.



La HAS encourage aussi les pouvoirs publics à soutenir à tous les niveaux la mise en place de réponses globales et coordonnées, en évaluant par exemple les besoins des personnes en situation de grande précarité.