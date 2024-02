Covid, Zika : la réponse immunitaire, et non l'infection, serait responsable de dommages neurologiques

L'ESSENTIEL Les infections virales peuvent avoir des conséquences neurologiques.

Elles sont liées à des cellules immunitaires, et non pas au virus en lui-même.

La surproduction de certaines protéines inflammatoires dérègle l'activité des cellules immunitaires.

Certaines infections peuvent avoir des conséquences sur la santé neurologique. C’est notamment le cas de Zika, une maladie transmise par les moustiques. Des chercheurs de l'Université McMaster, au Canada, ont souhaité comprendre la cause de ces "dommages neurologiques". Dans leurs conclusions, publiées dans Nature Communications, ils expliquent que ce n’est pas le virus en lui-même qui en est responsable, mais plutôt la réaction du système immunitaire.

Infection : une étude sur les cellules immunitaires de souris pour comprendre les effets de Zika

"Nous souhaitions comprendre pourquoi tant d'infections virales sont associées à des maladies neurologiques, précise Elizabeth Balint, directrice de cette étude, en préambule. Nos preuves suggèrent que ce n'est pas le virus lui-même qui cause ces dégâts, mais une population unique de cellules T, qui font partie du système immunitaire." Ces conclusions ont été obtenues après une recherche sur le virus Zika. Les scientifiques canadiens ont réalisé différents tests en laboratoire sur des souris. Ils ont transmis le virus à ces animaux et observé les réactions de leur organisme. Sans surprise, ils ont trouvé des lymphocytes T spécifiques au virus Zika et conçus pour éliminer les cellules infectées. "Ce qui était intéressant dans notre étude, c'est que même si nous avons trouvé des lymphocytes T spécifiques de Zika, nous avons identifié des cellules qui ne fonctionnaient pas comme des lymphocytes T normaux et tuaient de nombreuses cellules qui n'étaient pas infectées par Zika." Ces cellules sont appelées : cellules T NKG2D+CD8+. D’après les auteurs de l’étude, leur réponse agressive à l’infection est responsable des dommages neurologiques causés par des infections que ce soit par le virus Zika, la Covid-19 ou d’autres agents infectieux.

Immunité et infection : une surproduction de protéines responsable des effets neurologiques

Selon leurs conclusions, cette réponse agressive est le résultat de la production par le corps de grandes quantités de protéines inflammatoires appelées cytokines. Lorsqu’elles sont produites dans des quantités normales, elles aident à coordonner la réponse du corps dans la lutte contre une infection ou une blessure. Elles indiquent notamment aux cellules immunitaires où aller et quoi faire lorsqu'elles arrivent dans la zone concernée. "Si les cellules immunitaires de notre corps réagissent de manière excessive et produisent trop de cytokines inflammatoires, cela entraîne une activation non-spécifique de nos cellules immunitaires, ce qui provoque des dommages collatéraux, détaille Ali A. Ashkar, co-auteur de l’étude. Cela peut avoir de graves conséquences si cela se produit dans le cerveau."

Zika, Covid-19 : un futur traitement contre les effets neurologiques ?

Pour les chercheurs canadiens, cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement des maladies neurologiques déclenchées par des infections virales aiguës. Elizabeth Balint a d’ores et déjà expérimenté un anticorps. Selon Ali A. Ashkar, il est "capable de bloquer et de traiter complètement la neurotoxicité dévastatrice dans le modèle animal" et a déjà "fait l'objet d'essais cliniques pour différentes utilisations chez l’homme". De futurs travaux sont prévus pour aboutir à un traitement efficace mais aussi pour tester cette découverte sur d’autres virus.