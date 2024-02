Forte augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes Français

L'ESSENTIEL En 2021, 4,2 % des 18-85 ans ont pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois, selon Santé Publique France.

"Parmi les 18-75 ans, la prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide déclarées dans l’année est en légère baisse depuis 2014, tandis que celle des tentatives de suicide au cours de la vie s’est stabilisée aux alentours de 7 %" note Santé Publique France.

"Le résultat principal est une augmentation importante des pensées suicidaires et des tentatives de suicide au cours de la vie chez les 18-24 ans observée depuis une dizaine d’années" souligne par ailleurs l’agence de Santé.

Selon une nouvelle enquête de Santé Publique France, les jeunes Français ont de plus en plus d’idées suicidaires et passent davantage à l’acte.

Tentatives de suicide chez les jeunes en France : méthodologie de l'enquête

"La France présente au sein des pays européens un des taux de suicide les plus élevés. Comme à l’étranger, la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 a eu un impact important sur la santé mentale de la population", expliquent les auteurs du rapport au début de leur compte-rendu. "L’objectif de ce travail est de présenter les résultats concernant la prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide en France en 2021, d’identifier les populations les plus concernées et d’observer les évolutions survenues depuis les années 2000", ajoutent-ils.



En 2021, Santé publique France a interrogé 24.514 personnes âgées de 18 à 85 ans résidant en France métropolitaine et 6.519 habitant dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). "Les variables d’intérêt de notre étude sont les pensées suicidaires et les tentatives de suicide au cours des 12 derniers mois, ainsi que les tentatives de suicide au cours de la vie", précisent les experts. Les évolutions ont été établies grâce aux baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2017, 2020 et 2021 dont la méthodologie était comparable.

Tentatives de suicide chez les jeunes en France : "une augmentation importante"

Résultats : en 2021, 4,2 % des 18-85 ans ont pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois. Au total, 6,8 % ont déclaré une tentative de suicide au cours de leur vie et 0,5 % au cours de l’année écoulée. "Parmi les 18-75 ans, la prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide déclarées dans l’année est en légère baisse depuis 2014, tandis que celle des tentatives de suicide au cours de la vie s’est stabilisée aux alentours de 7 %", note Santé Publique France.

"Le principal résultat de cette enquête est une augmentation importante des pensées suicidaires et des tentatives de suicide au cours de la vie chez les 18-24 ans observée depuis une dizaine d’années", souligne par ailleurs l’agence de Santé. Chez ces derniers, la prévalence des pensées suicidaires dans l’année était apparue stable entre 2010 et 2014 puis avait connu une augmentation de près de 4 points entre 2014 et 2021 (passant de 3,3 % à 7,2 %), avec une accélération entre 2017 et 2020 (passant de 4,6 % à 7,4 %). La prévalence des pensées suicidaires survenues dans l’année a ainsi été multiplié par 3 chez les jeunes femmes de 18-24 ans entre 2014 et 2021 (passant de 3,3 % à 9,4 %). Chez les jeunes hommes, elle a aussi significativement augmenté entre 2017 et 2020 (passant de 3,6 % à 7,1 %).

"Cette étude confirme la détérioration de la santé mentale des jeunes adultes observée par ailleurs à partir des données de passage aux urgences et d’hospitalisation", résument les auteurs de l’enquête. "En parallèle de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention du suicide et du renforcement des dispositifs de prise en charge, une meilleure compréhension des mécanismes qui affectent la santé mentale des plus jeunes depuis la pandémie de Covid-19 s’avère nécessaire en vue de renforcer les politiques de prévention", concluent-ils.