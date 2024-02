Les bactéries intestinales peuvent transformer les fibres alimentaires en arme antiallergique

L'ESSENTIEL Les acides gras à chaîne courte, qui sont produits par le microbiote intestinal lors de la fermentation des fibres alimentaires, réduisent l'anaphylaxie cutanée passive chez les souris.

Cependant, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens suppriment les effets anti-allergiques de ces composés.

Selon les auteurs, l’adoption d’une bonne alimentation, plus précisément la consommation de fibres alimentaires, pourrait aider à traiter les allergies et "sauver des vies".

Lorsque l’on ingère des fibres, que l'on trouve principalement dans les aliments d'origine végétale, les bactéries intestinales les décomposent en petites molécules, appelées "acides gras à chaîne courte". Au cours des dernières années, des recherches ont révélé que ces composés modulaient le développement et la fonction des cellules liées à l'immunité. "Cependant, les mécanismes moléculaires par lesquels les acides gras à chaîne courte régulent les mastocytes (à savoir des globules blancs qui jouent un rôle central dans la rhinite saisonnière et les allergies alimentaires) ne sont toujours pas clairs", ont indiqué des scientifiques de l’université des sciences de Tokyo (Japon).

Les acides gras à chaîne courte ont supprimé l'anaphylaxie cutanée passive chez les souris

C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude publiée dans la revue The Journal Of Immunology. Dans le cadre de leurs travaux, l’équipe a examiné la fonction et l'expression génétique des mastocytes de souris en présence d'acides gras saturés in vitro et in vivo. Elle a constaté qu'en nourrissant des souris avec de l'acide butyrique et de l'acide valérique, deux acides gras à chaîne courte représentatifs, les rongeurs supprimaient de manière significative l'anaphylaxie cutanée passive, à savoir un type de réaction allergique induite artificiellement en laboratoire. En utilisant des cultures de mastocytes, les auteurs ont ensuite montré que le traitement de ces globules blancs avec divers acides gras à chaîne courte supprimait l'activation médiée par l'immunoglobuline E (IgE), une voie cruciale dans les réactions allergiques. Après avoir fait une analyse encore plus poussée, les chercheurs ont découvert que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens supprimaient les effets anti-allergiques des acides gras à chaîne courte.

Allergies : l'importance d'une bonne alimentation

"L'activation des mastocytes est une cause fréquente de diverses maladies allergiques, qui ne se limitent pas à l'anaphylaxie. En outre, je pense que l'augmentation de allergies est liée aux changements de régime alimentaire survenus au cours des dernières décennies. Nos résultats montrent que les fibres alimentaires sont un moyen efficace de les traiter. Ils pourraient non seulement sauver des vies en prévenant cette maladie dangereuse, mais aussi contribuer à alléger la charge qui pèse sur les systèmes de santé", a déclaré Chiharu Nishiyama, auteur de l’étude, dans un communiqué.