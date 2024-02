D'où vient le «syndrome d'Alice au pays des merveilles» ?

L'ESSENTIEL Les origines du "syndrome d'Alice au pays des merveilles" ont été mises au jour.

On en sait plus sur l’origine de la mystérieuse maladie nommée "syndrome d'Alice au pays des merveilles".

Une nouvelle étude vient en effet de cartographier un circuit cérébral qui semble être impliqué dans cette pathologie. Concrètement, les chercheurs ont identifié un réseau englobant deux régions cérébrales distinctes : l'une impliquée dans la perception du corps et l'autre dans le traitement de la taille.

Qu’est-ce que le syndrome d'Alice au pays des merveilles ?

Dans Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, l’héroïne suit un lapin blanc dans son terrier et pénètre dans un monde imaginaire. Elle y rencontre une foule de personnages emblématiques et est rapidement confrontée à une bouteille de liquide portant l'inscription "Buvez-moi". Alice s'exécute et se retrouve rapidement réduite à une taille minuscule.

C’est cette partie du célèbre roman qui a donné son nom au syndrome d'Alice au pays des merveilles (AIWS). Il s'agit d'un phénomène rare, dont seuls 170 cas ont jusqu’ici été décrits dans la littérature scientifique.

Le plus souvent, les personnes atteintes du syndrome d'Alice au pays des merveilles font état d'épisodes au cours desquels elles perçoivent des parties de leur corps ou des objets comme étant trop grands ou trop petits. Ces dernières années, certains chercheurs ont appelé à élargir le champ du syndrome à d'autres troubles de la perception tels que la tachysensibilité (qui donne l'impression que le temps s'écoule plus vite qu'il ne le devrait).

Avec des symptômes si inhabituels et si peu de cas documentés, il a été difficile de déterminer la cause de l’AIWS, comme l'expliquent les auteurs de la publication. "Le syndrome d’Alice au pays des merveilles a déjà été associé à plusieurs déclencheurs, comme la migraine, les lésions cérébrales et les tumeurs", indiquent-ils.

Syndrome d'Alice au pays des merveilles : des lésions cérébrales spécifiques

Pour y voir plus clair, l'équipe a comparé les scanners de 1.000 personnes en bonne santé avec 1.073 cerveaux porteurs de lésions associées à 25 troubles neuropsychiatriques différents. Ils ont alors découvert que si les lésions cérébrales présentes lors de l'AIWS variaient en termes de localisation, plus de 85 % d'entre elles étaient connectées à deux centres spécifiques : l'aire extrastriée droite (EBA) et le lobe pariétal inférieur gauche (IPL).

L'ABE droite fait partie de l'aire de traitement visuel du cerveau et est activée lorsque nous observons un corps ou ses parties. Quant au LPI gauche, il est sollicité lorsque nous essayons de déterminer la taille d'un objet. Il est donc logique que ces deux régions soient impliquées dans un trouble qui fait paraître les parties du corps anormalement petites ou grandes.