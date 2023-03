Trouble neurologique : le syndrome d'Alice au pays des merveilles existe vraiment

L'ESSENTIEL Le "syndrome d'Alice au pays des merveille" fait référence au célèbre roman de Lewis Carroll, publié en 1865.

Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1955.

Le "syndrome d’Alice au pays des merveilles" se caractérise par des illusions visuelles, des hallucinations auditives et une perception altérée de la vitesse ou même de sa propre image.

La chute dans le terrier du lapin, la mare de larmes, les gâteaux, les boissons qui font grandir et rétrécir… On connaît tous la célèbre histoire d’Alice aux pays des merveilles écrite par Lewis Carroll. Dans la réalité, certaines personnes semblent également souffrir d’illusions visuelles, d’hallucinations auditives et d’une perception altérée de la vitesse ou même de sa propre image comme la jeune fille dans l’ouvrage. En référence au célèbre roman, ces symptômes ont été regroupés dans un syndrome confusionnel rare appelé le "syndrome d'Alice au pays des merveilles".

Une altération de la perception du monde et de son propre corps

Très rare chez l’adulte, le "syndrome d’Alice au pays des merveilles" survient principalement à la suite d’une migraine avec aura ou d’une crise d’épilepsie. Il altère la manière dont on perçoit le monde qui nous entoure, notre propre corps et l’espace qu’il occupe.

Comme le relate un article de la BBC, Josh Firth, un garçon australien âgé de neuf ans, a souffert d’illusions visuelles dues à ce syndrome. Lors d’un trajet en voiture, l’enfant a eu l’impression que les immeubles devenaient de plus en plus grands. C’est la première fois que le "syndrome d’Alice au pays des merveilles" s’est déclenché. Il l’avait directement signalé à ses parents qui n’avaient remarqué aucun changement au niveau des immeubles. "Alors que la voiture roulait, les bâtiments de part et d'autre se sont soudain agrandis et il a eu l'impression qu'ils se refermaient sur lui", a raconté Sonja, sa mère.

Ce phénomène s’est également produit à l’école. Pendant les cours, les visages des professeurs de Josh étaient devenus plus grands, disproportionnés par rapport à leur corps, et les murs de la salle de classe s'étaient allongés et éloignés de lui. Lors d’une partie d’échecs, le petit garçon avait aussi remarqué que "ses doigts s'élargissaient et grossissaient au point qu'il se sentait incapable de ramasser les pièces d’échecs".

"Syndrome d’Alice au pays des merveilles" : une origine encore méconnue

Près de deux ans ont été nécessaires pour identifier le "syndrome d’Alice au pays des merveilles" chez Josh. Outre les hallucinations visuelles, l’enfant a également souffert de terreurs nocturnes où il avait l’impression que la voix de sa mère était différente. Elle lui paraissait plus basse et plus lente.

Décrit pour la première fois en 1955, les causes exactes du "syndrome d’Alice au pays des merveilles" restent encore méconnues. Les recherches continuent afin de comprendre comment notre cerveau influe notre perception de la réalité.