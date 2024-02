Son cancer du sein a été reconnu comme maladie professionnelle

L'ESSENTIEL En Moselle, Bernadette W, ancienne soignante de l’hôpital de la caisse des mines à Freyming-Merlebach, a réussi à obtenir la reconnaissance de son cancer du sein, dont elle souffre depuis 2005, comme maladie professionnelle.

Pendant 30 ans, elle a été exposée au travail de nuit, avec plus de 2.100 nuits comptabilisées en 30 ans.

En outre, la patiente a été exposée aux rayons X lors des séances de radiothérapie de ses patients.

Une victoire. En Moselle, Bernadette W., âgée de 75 ans, a eu gain de cause. Le 29 janvier dernier, le Syndicat National des mineurs CFDT, qui a porté le dossier de l’ancienne soignante de l’hôpital de la caisse des mines à Freyming-Merlebach, a annoncé que son cancer du sein, dont elle souffre depuis 2005, a été reconnu comme maladie professionnelle. D’après France 3 Grand Est, elle est la deuxième personne dont la pathologie est reconnue d’origine professionnelle dans sa région et la septième dans toute la France.

L’ancienne soignante était exposée au travail de nuit et aux rayons X

D’après le CFDT, la patiente avait été exposée au travail de nuit, avec plus de 2.100 nuits comptabilisées en 30 ans. "Elle a aussi été exposée aux radiations. En tant qu'aide-soignante, elle était présente lors des séances de radiothérapie de ses patients", a déclaré, à France 3 Grand Est, Brigitte Clément, la secrétaire régionale du syndicat. "On était sans protection. Je devais parfois rester pour maintenir un membre du patient afin de l’immobiliser. À l’époque, je ne me posais pas de question, ça faisait partie de mon métier", a précisé Bernadette W. au Républicain Lorrain.

Pour que son cancer du sein soit reconnu comme maladie professionnelle, un médecin et un expert en radio protection l’ont aidé à prouver le lien entre sa maladie et le travail effectué grâce à plusieurs éléments, notamment des témoignages de ses collègues de travail et de ses responsables hiérarchiques. "Le cas présent combine deux facteurs (l’exposition aux rayons X et le travail de nuit), dans des mesures importantes. Cette nouvelle reconnaissance prouve qu’il y a un réel sujet", a indiqué Brigitte Clément.

Cancer du sein d’origine professionnelle : le CFDT invite les femmes concernées à se manifester

Désormais, l’équipe du CFDT, qui va saisir l’Anses, appelle toutes les personnes ayant contracté un cancer du sein et étant exposées ou ayant été exposées au travail de nuit et /ou des rayonnements ionisants et/ou de l’oxyde d’éthylène à les contacter. "Nous verrons ensemble si une demande de maladie professionnelle est envisageable."