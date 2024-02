L'ESSENTIEL La Fondation de l’Académie de Médecine publie un nouveau livre blanc sur les relations entre la pollution chimique et la santé publique.

"L’exposition humaine aux polluants chimiques représente un coût élevé pour la santé et la société", indique le document.

"Au-delà des effets néfastes sur la santé (cancers, infertilité, troubles cognitifs, diabète, obésité, problèmes respiratoires...), les impacts économiques des polluants chimiques sont importants" précise le rapport.

La Fondation de l’Académie de Médecine publie un nouveau livre blanc sur les relations entre la pollution chimique et la santé publique. Cet ouvrage a été présenté aux parlementaires de l’Assemblée nationale le 31 janvier.

"À l’heure de la surinformation relayée par les réseaux sociaux dont l’exactitude n’est pas garantie, la Fondation de l’Académie de Médecine offre une porte d’entrée à un savoir certifié et accessible", expliquent ses membres dans un communiqué de presse. "Elle met au service de la société sa capacité unique à réunir les meilleurs experts issus des sphères scientifiques, politiques, économiques, médiatiques et associatives", ajoutent-ils.

Santé : "La diversité chimique des polluants est considérable"

Le livre blanc est le fruit de quatre débats coordonnés sous la direction du Professeur Yves Levi, vice-président de la Fondation de l’Académie de Médecine. Trente-six experts et décideurs (chercheurs, élus locaux, parlementaires) sont intervenus dans ce processus.



"Le livre blanc et son glossaire visent à sensibiliser les décideurs et les citoyens sur la nécessaire prévention des risques liés à la pollution chimique et à développer la recherche sur ce domaine majeur. Ils sont destinés à un large public d'initiés et de non initiés (élus, industriels, étudiants, professionnels de santé, usagers, journalistes...)", indique la Fondation.

"La diversité chimique des polluants est considérable et tous les environnements sont concernés", note-t-elle dans son rapport.



Environ 40.000 à 60.000 produits chimiques polluants sont commercialisés dans le monde. Certaines de ces substances dispersées dans la nature contaminent l’air, l’eau, les sols, les aliments d’origine végétale ou animale ainsi que des objets de la vie quotidienne (matériaux plastiques, colles, peintures, moteurs thermiques…).

Cancers, infertilité, troubles cognitifs... Les polluants chimiques impactent la santé

Par ailleurs, "l’exposition humaine aux polluants chimiques représente un coût élevé pour la santé et la société", précisent les experts.



Le bureau européen de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime par exemple qu’en 2019, en Europe, 569.000 morts sont attribuables à la pollution de l’air extérieur et 154.000 à la pollution de l’air intérieur. 269.000 décès seraient également associés à certains produits chimiques de l’environnement.



"Au-delà des effets néfastes sur la santé (cancers, infertilité, troubles cognitifs, diabète, obésité, problèmes respiratoires...), les impacts économiques des polluants chimiques sont importants. Au sein de l’Union Européenne par exemple, le coût annuel pour la santé de l’exposition aux perturbateurs endocriniens est estimé à 157 milliards d’euros", poursuivent-ils.

Autre point important selon la Fondation : connaître et mesurer l’exposome. "La mesure de l’exposome d’un individu ou d’une population permet de caractériser les multiples expositions aux dangers chimiques, biologiques et physiques au cours de la vie et vise à mesurer les liens avec les principales maladies associées", expliquent les auteurs du livre blanc.



"Devant les difficultés posées par la présence des contaminants chimiques dans l’environnement et du risque pour la biodiversité et la santé, des changements sont indispensables au niveau international, national, mais aussi local", conclut le document.



En France en 2020, les risques chimiques sont ceux qui enregistrent les plus faibles taux de confiance et les plus forts taux de défiance de la population, particulièrement envers les pesticides (61 %), la pollution des sols (54 %) et les déchets (52 %).