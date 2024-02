Maladie de Charcot : des protéines anormales dans le liquide céphalo-rachidien des patients

L'ESSENTIEL De nouvelles protéines, qui se sont construites à partir d'exons cryptiques (des portions normales de l'ARN), ont été détectées dans le liquide céphalorachidien d’adultes souffrant de la maladie de Charcot et de la démence frontotemporale.

Selon les auteurs, ces protéines anormales soient considérées comme étrangères par notre système immunitaire, ce qui déclenche une inflammation et contribuerait à la neurodégénérescence.

Cette découverte pourrait permettre un diagnostic précoce et une meilleure prise en charge des patients touchés par ces maladies neurodégénératives.

Le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le nom de maladie de Charcot, et de la démence frontotemporale peut s'avérer difficile. En effet, il n'existe actuellement aucun test permettant de diagnostiquer avec certitude ces maladies neurodégénératives et les symptômes peuvent ressembler à ceux d'autres pathologies. Pour les diagnostiquer, les médecins procèdent à un examen clinique, évaluent les symptômes de la personne, ont recours à un scanner cérébral et utilisent des tests pour écarter des affections de présentation proche.

Les sections d'ARN mal assemblées ont généré de nouvelles protéines déclenchant une inflammation

Récemment, des chercheurs des Instituts nationaux de la santé, à Bethesda, dans le Maryland (États-Unis), ont trouvé une solution pour améliorer le diagnostic de la maladie de Charcot et de la démence frontotemporale. Dans une étude, ils ont développé un catalogue d'exons cryptiques, soit des portions normales de l'ARN, qui apparaissent lorsque TDP-43, une protéine qui régule le traitement de l'ARN, cesse de fonctionner normalement. Pour rappel, le dysfonctionnement de la TDP-43 est lié à l’apparition de sclérose latérale amyotrophique, la démence frontotemporale et la maladie d'Alzheimer.

Dans le cadre des travaux, parus dans la revue Science Translational Medicine, l’équipe a pu identifier 65 peptides provenant de 12 exons cryptiques. En clair, les sections d'ARN mal assemblées ont généré de nouvelles protéines, à partir de la séquence cryptique, qui ne se trouvent normalement pas dans les cellules saines. Les auteurs ont évoqué la possibilité que ces protéines anormales soient considérées comme étrangères par notre système immunitaire, déclenchant ainsi une inflammation qui pourrait contribuer à la neurodégénérescence.

SLA, démence : cette découverte "pourrait permettre le développement de tests diagnostiques"

Ensuite, les scientifiques ont détecté ces mêmes exons cryptiques dans des échantillons de cerveau prélevés sur des adultes décédés, qui souffraient de la maladie de Charcot ou de la démence frontotemporale. Selon eux, les protéines contenant des séquences cryptiques interagissaient différemment avec d'autres protéines, ce qui modifiait probablement leur fonction.

Dans la dernière partie de leur recherche, les chercheurs ont examiné le liquide céphalorachidien de patients atteints de SLA ou de démence frontotemporale. Ils ont trouvé 18 nouvelles protéines codées par des exons cryptiques dans 13 gènes. "La découverte de nouvelles protéines dans le liquide céphalorachidien des patients vivants pourrait permettre le développement de tests diagnostiques", a conclu Michael Ward, auteur de l’étude, dans un communiqué.