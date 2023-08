Maladie de Charcot : paralysée, elle s'exprime à nouveau grâce à une IA

L'ESSENTIEL Pat Bennett est atteinte de la maladie de Charcot. La pathologie paralysante lui a progressivement fait perdre sa capacité à parler.

Des chercheurs de Stanford ont développé un appareil capable de traduire les signaux cérébraux des personnes paralysées en mots. Il se révèle plus rapide et efficace que de précédentes technologies.

Encouragée par les premiers résultats, l'équipe espère pouvoir améliorer son produit pour que les patients paralysés puissent l'utiliser au quotidien et ainsi pouvoir communiquer avec leur entourage plus facilement.

En 2012, Pat Bennett a découvert qu'elle était atteinte de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une pathologie neurodégénérative (aussi connue sous le nom de maladie de Charcot) qui provoque une paralysie progressive. Ce qui l'a conduite à perdre sa capacité à communiquer. Cependant, grâce aux travaux des chercheurs de l'Université de Stanford, cette Américaine, âgée de 68 ans, a retrouvé la possibilité de s'exprimer grâce à une intelligence artificielle (IA) et des implants.

Des implants dans le cerveau pour décoder les signaux des zones de la parole

Les chercheurs de Stanford ont développé un appareil qui est capable de traduire les signaux cérébraux des personnes paralysées en mots avec une vitesse et une précision accrues par rapport aux technologies précédentes. Ils indiquent dans leur article paru dans Nature qu'ils ont implanté 4 capteurs dans le cerveau de la patiente, plus spécifiquement dans les zones liées à la production de la parole.

Cette technologie novatrice repose sur les circuits cérébraux qui deviennent actifs lorsque la personne essaie ou pense à parler. Ces derniers restent, en effet, actif même si la maladie ou une blessure empêchent les signaux d'atteindre les muscles impliqués dans la parole.

L'IA traduit l'activité cérébrale en mots

Après quatre mois d'apprentissage du logiciel, l'activité cérébrale de Pat Bennett a pu être traduite en mots affichés sur un écran à une vitesse de 62 mots par minute, soit environ trois fois plus rapide que les technologies antérieures. Par exemple, si elle pense qu'elle a envie de boire, l'appareil peut dire "amenez moi un verre" ou tout simplement "j'ai soif".

"Le modèle linguistique est essentiellement une correction automatique sophistiquée", explique Jaimie Henderson qui a travaillé sur la technologie, au site NPR. "Il prend tous ces phonèmes qui ont été transformés en mots, puis décide lesquels de ces mots sont les plus appropriés dans leur contexte." L'IA dispose d'un vocabulaire de 125.000 mots et affiche un taux de précision de plus de 75 %.

IA et paralysie : un nouvel espoir pour les patients atteints de perte de parole

Bien que l'appareil n'ait pas encore une taille lui permettant d'être utilisé à la maison ou au quotidien, les chercheurs sont optimistes quant à son futur déploiement et à son impact positif sur la vie des personnes qui ont perdu la capacité de communiquer. "Il s'agit d'une preuve de concept (démonstration de faisabilité NDLR) encourageante", ajoute l'expert dans NPR. "Je suis convaincu que d'ici 5 ou 10 ans, nous verrons ces systèmes apparaître dans les foyers."

Dans la presse britannique, Patt Bennett a aussi confié son espoir qu'elle puisse "peut-être continuer à travailler, entretenir des relations amicales et familiales" grâce à cette nouvelle technologie.

En effet, les avancées réalisées par l'équipe de l'Université de Stanford ouvrent de nouvelles perspectives pour les personnes atteintes de pathologies neurodégénératives telles que la SLA. Grâce à cette IA, la communication pourrait être partiellement rétablie, offrant ainsi aux patients un moyen de s'exprimer et d'échanger avec leur entourage.