Cancer de l’enfant : ces aliments aident à lutter contre le vieillissement prématuré

L'ESSENTIEL Les personnes qui survivent à un cancer dans l'enfance, ont un risque plus élevé de présenter un vieillissement précoce. C'est-à-dire de développer des maladies liées au vieillissement plus tôt que les autres.

Selon une nouvelle étude, consommer plus de légumes vert foncé et de noix/graines pourrait les aider à lutter contre cette complication liée aux traitements reçus contre le cancer.

Chaque augmentation de 0,5 tasse pour 1.000 kcal de légumes vert foncé consommés réduit de près de moitié le risque d’être dans la catégorie à “haut risque” de vieillissement prématuré.

Grâce aux progrès de la médecine, de plus en plus d’enfants survivent au cancer et ont une durée de vie plus longue. Toutefois, les traitements peuvent avoir des conséquences tardives, notamment le vieillissement précoce.

"Nous étudions la manière dont l’alimentation influence le processus de vieillissement, dans le but de développer de nouvelles méthodes pour atténuer ces effets. Cette recherche pourrait bénéficier non seulement aux survivants du cancer infantile, mais également à d'autres populations susceptibles de vieillir prématurément", explique l'auteure principale de l'étude, Mei Wang de l'École de médecine de l'Université de Washington à St. Louis, à Asco Post.

Ses travaux, publiés dans la revue Journal of Clinical Oncology le 23 janvier, ont permis de mettre en avant que les légumes vert foncé, les noix et les graines sont bénéfiques aux survivants des cancers infantiles.

Cancer de l'enfant : les légumes vert foncé réduisent le vieillissement prématuré

Pour découvrir quelles étaient les habitudes nutritionnelles les plus protectrices pour les personnes ayant développé des tumeurs malignes pendant l’enfance, les chercheurs ont suivi 3.322 participants âgés de 18 à 65 ans ayant survécu à un cancer infantile. 59 % d’entre eux avaient reçu un diagnostic de cancer avant l'âge de 10 ans, 24 % entre 10 et 14 ans et 17 % à 15 ans ou plus. Un peu plus d’un tiers (36 %) avaient développé une leucémie et 19 % un lymphome. 13 % ont survécu à des tumeurs du système nerveux central et 6 % à des tumeurs de Wilms. Deux volontaires sur 10 présentaient un risque moyen de vieillissement prématuré tandis que 8 % avaient été classés comme ayant un risque élevé.

Les scientifiques ont examiné la composition de leur régime alimentaire pendant un an par le biais d’un questionnaire. C’est ainsi qu’ils ont remarqué que la consommation de légumes vert foncé (brocoli, kale, épinard, cresson…), de noix et de graines (graines de courges, chia, graines de tournesol, sésame…) réduisait le vieillissement prématuré des survivants d’un cancer infantile.

Vieillissement prématuré : quelle consommation pour profiter des effets bénéfiques ?

Dans le détail, chaque augmentation de 0,5 tasse pour 1.000 kcal de légumes vert foncé consommés réduit de près de moitié le risque d’être dans la catégorie à “haut risque” de vieillissement prématuré. Pour chaque hausse de 28 g (1 oz) pour 1.000 kcal de noix ou de graines mangées, il y avait une diminution notable du risque de vieillissement prématuré.

De plus, une consommation plus élevée de céréales raffinées est associée à un risque accru de vieillissement prématuré. Les auteurs ajoutent que “certains nutriments présents dans les légumes et les fruits, tels que le folate alimentaire, le bêta-carotène, la lutéine/zéaxanthine et la vitamine E, étaient associés à un risque plus faible de vieillissement prématuré”.

À la lecture de ces travaux, le Dr Fumiko Chino de l’​​American Society of Clinical Oncology qui n’a pas participé à la recherche, estime que "cela démontre le rôle essentiel des facteurs modifiables liés au mode de vie, comme l’alimentation, dans l’amélioration de la qualité de vie des survivants du cancer infantile, longtemps après la fin de leur traitement. L’objectif est de déplacer l’attention de la simple survie vers un traitement post-cancer prospère, marquant ainsi une nouvelle ère dans la recherche sur la survie".