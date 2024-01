L'exposition aux retardateurs de flamme accroît le risque de prématurité

L'ESSENTIEL Les retardateurs de flamme à base d'ester d'organophosphate se trouvent dans les matériaux de construction, les meubles, les produits pour bébés, l'électronique et les textiles.

Une nouvelle étude montre qu'une exposition à ces substances chimiques pendant la grossesse augmente les risques de naissance prématurée.

Cela accroit aussi les risques de poids élevé à la naissance.

Au milieu des années 2000, des retardateurs de flamme, appelés Polybromo diphényl éthers, ont été progressivement remplacés par les esters d'organophosphate, car ils soulevaient des inquiétudes concernant leur toxicité potentielle. Toutefois, les substituts ne seraient pas totalement inoffensifs pour notre santé, non plus, selon des chercheurs de plusieurs universités américaines. Ils ont découvert que l'exposition aux produits à base d'esters d'organophosphate pendant la grossesse était associée à une naissance prématurée.

Ces travaux ont été publiés dans la revue Environmental Health Perspectives, le 24 janvier 2024.

Grossesse : les retardateurs de flamme à base d' ester d'organophosphate mis en cause

Pour évaluer les effets d'une exposition à ces retardateurs de flamme présents dans les matériaux de construction, les meubles, les produits pour bébés, l'électronique ou encore les textiles, les chercheurs ont étudié les dossiers de 6.646 couples mère-enfant issus de 16 cohortes à travers les États-Unis. Les scientifiques ont mesuré les taux de neuf biomarqueurs du produit chimique dans des échantillons d’urine de femmes enceintes entre 2007 et 2020. Le prélèvement était généralement effectué au cours des deuxième ou troisième trimestres. L'équipe a également évalué les données des bébés notamment leur âge gestationnel à la naissance et le poids du nourrisson.

Les analyses ont montré que trois types d'esters d'organophosphate étaient associés à des risques accrus d'accouchement prématuré (avant 37 semaines de grossesse), en particulier chez les nouveau-nés de sexe féminin. Il s'agissait du phosphate de dibutyle, du di-isobutyl phosphate et du bis(butoxyéthyl)phosphate. Trois autres substances - bis(1-chloro-2-propyl) phosphate, bis(2-methylphenyl) phosphate et dipropyl phosphate - sont liées pour leur part à un poids de naissance plus élevé.

Les auteurs rappellent que la prématurité peut exposer les nourrissons à des problèmes de santé, comme des troubles respiratoires et alimentaires, des retards de développement, une paralysie cérébrale et des problèmes de vision et d'audition. Un poids élevé à la naissance accroît le risque d’obésité infantile.

Retardateur de flamme : besoin de revoir les réglementations ?

Les chercheurs ont tenté de comprendre les raisons des liens observés. Selon eux, les esters d'organophosphate peuvent affecter les niveaux d'hormones thyroïdiennes et provoquer une inflammation ainsi qu'un stress oxydatif, ce qui favoriserait les naissances prématurées. Ces substances sont également soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens. Elles pourraient donc contribuer à un développement placentaire anormal. Toutefois, plus de recherches sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes précis impliqués.

"Étant donné que les esters d'organophosphate proviennent de matériaux de construction, de textiles, d'électronique et d'autres produits, les consommateurs ne peuvent pas choisir des produits qui ne contiennent pas d'esters d'organophosphate", explique Jiwon Oh, première auteure de l'étude dans un communiqué. "Seuls les changements de politique et les réglementations peuvent atténuer leur exposition."