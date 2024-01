EFS : «On compte 390 groupes sanguins, dont 250 sont considérés comme rares»

L'ESSENTIEL On estime que 700 000 à un million de personnes sont porteuses de groupe sanguin rare dans notre pays.

Il faut trouver un produit compatible avec le sang du patient lorsqu’une transfusion doit être réalisée, c’est-à-dire le plus proche possible de ses caractéristiques.

De ce fait, l’Établissement français du sang (EFS) lance une nouvelle semaine de sensibilisation aux groupes sanguins rares.

L’établissement français du sang (EFS) lance une nouvelle semaine de sensibilisation aux groupes sanguins rares. A cette occasion, les membres de l'opérateur civil reviennent sur cet enjeu essentiel.

"Avez-vous déjà entendu parler des groupes sanguins Bombay, Rhésus null ou encore Duffy null ? Si la plupart d’entre nous sommes familiers des groupes sanguins A, AB, B, O et du Rhésus + et -, la diversité des groupes sanguins est en réalité bien plus large. On compte en effet 390 groupes sanguins, dont 250 sont considérés comme rares", explique d’abord l’institution dans un communiqué de presse.

Un groupe sanguin est rare lorsqu’il concerne moins de 4 personnes sur 1.000

En France, un groupe sanguin est rare lorsqu’il concerne moins de 4 personnes sur 1.000. "Cela veut dire que la fréquence de ces groupes sanguins dans la population est suffisamment faible pour créer un déséquilibre entre le nombre de donneurs et les besoins des patients : un véritable défi pour la transfusion !", poursuivent les militants.

On estime que 700.000 à un million de personnes sont porteuses de groupe sanguin rare dans notre pays. Celles originaires d’Afrique subsaharienne, des DROM (Martinique, Guadeloupe, Guyane) ou de l’océan Indien (Réunion, Mayotte) ont plus de chances d'être concernées.



"Il existe en effet une géographie des groupes sanguins : certaines personnes peuvent avoir un groupe sanguin fréquent dans une zone géographique particulière, mais moins fréquent, voire rare, au sein du pays dans lequel elles vivent. Par exemple, le rhésus négatif, très fréquent en Europe, est quasiment inexistant sur le continent asiatique", détaille l’EFS.



Que ce soit à la suite d’une chimiothérapie, d’une hémorragie causée par un accident de voiture ou encore dans le cadre d’un traitement contre une maladie génétique, il faut trouver un produit compatible avec le sang du patient lorsqu’une transfusion doit être réalisée, c’est-à-dire le plus proche possible de ses caractéristiques. Cette compatibilité est essentielle pour que la transfusion soit efficace et éviter des complications graves.

L’EFS recherche des personnes qui ont un groupe sanguin rare

C’est pourquoi, afin de soigner les personnes porteuses de groupes sanguins rares, l’EFS recherche des personnes qui ont des caractéristiques sanguines similaires.

"Cette quête de groupes sanguins les plus variés possibles est d’autant plus importante que certaines pathologies, comme la drépanocytose, touchent majoritairement des personnes d’origine africaine ou antillaise", précise encore l’EFS.



"On estime à près de 1 million le nombre de porteurs d’un groupe sanguin rare en France, et 10 % seulement le savent. Il y a donc un véritable enjeu à mieux faire connaître cela afin de pouvoir mobiliser l’ensemble de la population française dans toute sa diversité !" conclut le Pr Jacques Chiaroni, directeur de l’EFS PACA-Corse.

Pour sa nouvelle édition de la semaine de sensibilisation aux groupes sanguins rares, qui se tiendra du 29 janvier au 4 février 2024, plusieurs actions sont mises en place par l’EFS sur tout le territoire.