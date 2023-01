Ce que votre groupe sanguin peut vous dire sur votre santé

L'ESSENTIEL Les groupes sanguins sont génétiques et il est donc impossible d’en changer.

Les moustiques préféreraient se nourrir de personnes étant du groupe sanguin O.

A, B, AB et O. Il existe quatre principaux groupes sanguins. Ceux-ci ont des antigènes spécifiques, c’est-à-dire des substances qui peuvent produire des anticorps, et donc des réponses immunitaires différentes.

Les personnes du groupe sanguin A ont des antigènes A, ceux du B ont des antigènes B. En revanche, ceux qui ont du sang AB ont à la fois les antigènes A et B et les personnes avec du sang O n'ont ni l'un ni l'autre. Ces différences ont des répercussions.

À titre d’exemple, une personne de groupe sanguin B a des antigènes B sur ses globules rouges. Ainsi, son système immunitaire n’analysera pas les autres antigènes B comme étant pathogènes. En revanche, si des antigènes A se retrouvent dans son organisme, par le biais d’une transfusion sanguine par exemple, son système immunitaire essaiera de détruire ces cellules comme s'il s'agissait d'une infection.

Plus de risques de cancers pour le groupe sanguin A

Plusieurs études montrent que le groupe sanguin peut augmenter les risques de certaines maladies. Dans un article publié sur le site de la Tufts University School of Medicine shares, Raymond Comenzo, un hématologue et professeur dans cette université, fait le point sur les connaissances actuelles associées au risque de développer une maladie en fonction des groupes sanguins.

Au niveau du cancer, les recherches scientifiques montrent que les personnes qui appartiennent au groupe sanguin A ont plus de risque de développer un cancer de l’estomac. Cela est notamment dû au fait qu’ils sont davantage porteurs de la bactérie Helicobacter pylori. Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), 6 à 10 % des personnes atteintes d’Helicobacter pylori développeront un ulcère de l’estomac. Cette bactérie peut aussi être à l’origine d’inflammations et peut parfois conduire au cancer.

Les patients de groupes sanguins A, B ou AB ont aussi plus de risques de développer des cancers du pancréas, du poumon, du sein, colorectal et du col de l'utérus. "Le gène ABO peut également jouer un rôle dans l'augmentation du risque de certains cancers", explique Raymond Comenzo.

A, B et AB plus à risques de maladies cardiaques et d’AVC

Pour ce qui est des maladies cardiaques, les groupes sanguins A, B et AB sont associés à un plus grand risque de crise cardiaque et de troubles de la coagulation. En effet, une étude publiée dans la revue Neurology montre que les personnes de groupe sanguin A sont plus à risque d'avoir un accident vasculaire cérébral (AVC) avant l'âge de 60 ans comparativement aux personnes de groupe sanguin O. Ces derniers auraient aussi moins de risques de mourir à cause de la Covid-19.

Jusqu’à présent, il s’agit surtout d’observation des liens entre les groupes sanguins et certaines maladies, mais les chercheurs ne sont pas encore en mesure d’en expliquer les raisons. Davantage d’études seront donc nécessaires pour mieux appréhender l’impact réel des groupes sanguins sur ces risques qui restent néanmoins minimes par rapport aux facteurs de risques que l’on peut contrôler comme l’alimentation, l’activité physique, etc.