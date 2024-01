Quelles activités éviter au début de sa journée de travail ?

L'ESSENTIEL Certaines activités matinales peuvent influencer l'efficacité et le bien-être de la journée à venir.

Préparer sa journée de travail la veille permet de commencer la matinée avec une charge mentale moins lourde, et donc de débuter ses tâches avec plus de clarté et de sérénité.

Lire immédiatement tous ses mails n'est pas conseillé, car cela peut envoyer nos pensées dans de multiples directions, épuisant ainsi l'énergie mentale avant même de commencer la journée.

Le début de journée est souvent un moment de clarté d'esprit où les capacités de concentration et l'énergie sont à leur maximum. Certaines activités matinales peuvent donc influencer l'efficacité et le bien-être de la journée à venir.

Se préparer la veille

Commencer la journée en planifiant ses tâches du jour peut sembler être une démarche organisée mais en réalité elle s'avère contre-productive. En effet, le matin, alors que l'esprit est encore en transition entre le sommeil et le travail, se lancer dans la planification peut induire du stress et une perte de temps précieuse.

Une alternative plus efficace est de préparer la veille, de préférence en fin de journée, quand l'esprit est détendu et loin de la pression immédiate. À ce moment-là il est possible d'envisager les tâches du lendemain avec plus de clarté et de sérénité en libérant le matin de cette charge mentale de la planification.

Réfléchir à deux fois avant de consulter ses emails

Si nous sommes beaucoup à vérifier nos emails en début de journée, il peut s'agir d'une habitude qui disperse inutilement l’attention. En effet, bien que les emails ne semblent pas requérir une concentration intense, ils peuvent envoyer nos pensées dans de multiples directions, épuisant ainsi l'énergie mentale avant même de commencer la journée.

Un tri s'impose alors pour prioriser les tâches urgentes de celles qui peuvent être reportées à un moment moins crucial de la journée, comme avant le déjeuner ou en fin d'après-midi, quand les tâches prioritaires ont été accomplies.

Reporter la consultation des actualités

Regarder les réseaux sociaux, la télévision ou écouter la radio dès le réveil peut sembler un moyen de se tenir informé, mais il cache en réalité une dispersion importante de l'attention. Tout comme pour les emails, cette activité qui paraît anodine, consomme une énergie mentale précieuse qui pourrait être investie dans des tâches plus exigeantes et complexes.

Le matin est donc le moment idéal pour favoriser des tâches qui nécessitent une concentration maximale. N'hésitez pas à reporter la consultation des actualités plus tard dans votre journée pour garder votre concentration sur les priorités matinales.

En savoir plus : "Votre temps est infini - Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ?" de Fabien Olicard.