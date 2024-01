Paludisme : le Cameroun lance la première campagne de vaccination systématique au monde

L'ESSENTIEL Le Cameroun est le premier pays au monde à lancer une campagne de vaccination systématique et à grande échelle.

Tous les enfants de moins de six mois pourront recevoir le vaccin gratuitement, en même temps que les autres vaccins.

En 2021, 3.800 personnes sont décédées du paludisme au Cameroun.

Le Cameroun déploie une vaste campagne de vaccination contre le paludisme. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’annonce dans un communiqué, paru lundi 22 janvier. "Le Cameroun a lancé aujourd'hui le vaccin antipaludique RTS,S dans son programme élargi de vaccination, devenant ainsi le premier pays à le faire en dehors du programme pilote de vaccination antipaludique mené au Ghana, au Kenya et au Malawi", indique le document. Concrètement, les enfants de moins de six mois pourront désormais recevoir gratuitement ce vaccin, en même temps que les autres vaccins classiques.

Le vaccin, un outil de lutte contre le paludisme

Le Cameroun fait partie des 11 pays les plus touchés par le paludisme dans le monde. En 2021, plus de 3 millions de cas et plus de 3.800 décès ont été recensés. Comme la maladie est transmise par le moustique, la prévention passe par la protection contre les piqûres. Mais certains insectes résistent de plus en plus aux produits insecticides. "Le vaccin est un outil supplémentaire pour la lutte contre le paludisme, rappelle le Dr Shalom Ndoula, secrétaire permanent du Programme élargi de vaccination au Cameroun. (…) Il ciblera spécifiquement tous les enfants âgés de six mois au 31 décembre 2023." En novembre, plus de 300.000 doses du vaccin RTS,S du laboratoire GSK ont été livrés au Cameroun, d’autres doses devraient suivre pour pouvoir mettre en place cette vaste campagne de vaccination.

Deux vaccins disponibles contre le paludisme

"Depuis octobre 2021, l’OMS recommande une large utilisation du vaccin antipaludique RTS,S/AS01 chez l’enfant dans les zones où la transmission du paludisme à P. falciparum est modérée à forte, prévient l’organisation. Il est démontré que le vaccin réduit considérablement la morbidité et la mortalité palustres chez le jeune enfant." Depuis octobre 2023, un deuxième vaccin anti-paludique est considéré comme sûr et efficace par l’OMS : le R21/Matrix-M. "La disponibilité de deux vaccins antipaludiques devrait permettre un déploiement à grande échelle dans toute l’Afrique", estime l’organisation. Neuf pays du continent prévoient de lancer des campagnes de vaccination cette année.

Paludisme : une maladie grave chez les enfants

D’après l’OMS, la région africaine représentait 94 % des cas de paludisme en 2022, et 95 % des décès dus à la maladie. "Les enfants de moins de cinq ans représentaient 80 % des décès dus au paludisme dans la Région", ajoute l’organisation. Les plus jeunes ont plus de risque de souffrir d’infection grave. Cela se manifeste par une fatigue extrême, des troubles de la conscience, des convulsions, des troubles respiratoires ou encore une coloration jaune des yeux et de la peau. En Afrique, les premiers programmes de vaccination des enfants contre le paludisme ont été lancés en 2019. Au Ghana, au Kenya et au Malawi, deux millions d’enfants ont été vaccinés pour le moment.