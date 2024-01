La duchesse Sarah Ferguson atteinte d'un cancer de la peau

L'ESSENTIEL La duchesse d'York Sarah Ferguson s’est vue diagnostiquer un cancer de la peau.

Un mélanome a en effet été détecté après qu’on lui ait retiré plusieurs grains de beauté.

"J’ai pris un peu de temps pour moi car on m'a diagnostiqué un mélanome (...) C'est grâce à la grande vigilance de mon dermatologue que le mélanome a été détecté à temps", écrit la célébrité dans un post sur Instagram.

C’est ce qu’on appelle une mauvaise série. La duchesse d'York Sarah Ferguson s’est vue diagnostiquer un cancer de la peau six mois seulement après avoir été traitée pour un cancer du sein.



Un mélanome a en effet été détecté après qu’on lui a retiré plusieurs grains de beauté. Elle doit désormais faire des examens complémentaires pour s'assurer que son cancer de la peau est bien à un stade précoce.

Sarah Ferguson atteinte d'un cancer de la peau : "elle reste de bonne humeur"

Le porte-parole de l’ex-femme du Prince Andrew a déclaré à plusieurs médias britanniques qu'elle restait "de bonne humeur" malgré la mauvaise nouvelle.

"J’ai pris un peu de temps pour moi car on m'a diagnostiqué un mélanome (...) C'est grâce à la grande vigilance de mon dermatologue que le mélanome a été détecté à temps", écrit la célébrité dans un post sur Instagram. "Je crois que mon expérience souligne l'importance de vérifier la taille, la forme, la couleur, la texture et l'apparition de nouveaux grains de beauté qui peuvent être le signe d'un mélanome, et j'invite tous ceux qui lisent ces lignes à faire preuve de diligence", ajoute-t-elle.



L'année dernière, Sarah Ferguson a subi une mastectomie suivie d’une reconstruction de huit heures après avoir découvert une forme précoce de cancer du sein lors d'une mammographie de routine. Elle avait à l’époque déclaré qu'elle ne présentait aucun symptôme et qu'elle avait failli manquer son rendez-vous de contrôle, jusqu'à ce que sa sœur la convainque de s'y rendre. Lors d'une interview télévisée donnée en décembre dernier, elle s'était dite "fière" de sa mastectomie.

Cancer de la peau : comme Sarah Ferguson, de plus en plus de Français touchés

"Un mélanome est une maladie des cellules de la peau appelées mélanocytes. Il se développe à partir d’une cellule initialement normale qui se transforme et se multiplie de façon anarchique pour former une lésion appelée tumeur maligne", explique l’Institut National du Cancer.



Avec 17.922 cas en 2023, le cancer de la peau touche autant d’hommes que de femmes. L’âge médian au diagnostic est de 68 ans chez les hommes et 62 ans chez les femmes. C’est le cancer dont l’incidence augmente le plus en France, avec +2 % de cas par an entre 2010 et 2023.



Pour les cancers localisés, la chirurgie est le traitement de référence. Selon l’épaisseur de la lésion, une seconde opération est réalisée dans la majorité des cas afin de s’assurer que toutes les cellules cancéreuses ont bien été retirées et limiter ainsi le risque de récidive.