Obésité : et si danser était un moyen efficace pour perdre du poids ?

L'ESSENTIEL Chez les adultes en surpoids et souffrant d’obésité, la danse a amélioré leur masse corporelle, leur tour de taille, leur IMC, leur graisse corporelle et leur masse grasse.

Grâce à cette activité physique, les patients feraient régulièrement du sport, car elle procure un grand sentiment de plaisir.

Cette dernière est "particulièrement adaptée à la population jeune, soit des adultes de moins de 45 ans."

Le sport est bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l’esprit, d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). "L’activité physique désigne tous les mouvements que l’on effectue notamment dans le cadre des loisirs, sur le lieu de travail ou pour se déplacer d’un endroit à l’autre", indique l’autorité sanitaire.

Tour de taille, IMC : la danse favorise la perte de poids chez les patients obèses et en surpoids

Bien que l’activité physique contribue à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète, il peut être difficile de maintenir des habitudes sportives à long terme. Récemment, des scientifiques du Hunan University of Science and Technology (Chine) ont suggéré que la danse, étant une forme d’exercice sociale et agréable, pouvait être une solution idéale pour faire régulièrement de l’exercice, car elle est susceptible d’être plus agréable pour les patients.

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude parue dans la revue Plos One. Dans le cadre des travaux, l’équipe a passé en revue 654 recherches sur les effets des interventions de danse sur la composition corporelle des personnes en surpoids et obèses ayant des modes de vie normaux. Les résultats ont montré que la danse a entraîné des améliorations significatives de la masse corporelle, du tour de taille, de l’IMC, de la graisse corporelle et de la masse grasse chez les patients en surpoids et souffrant d’obésité.

"Cette activité physique préserve et valorise la morphologie corporelle"

"Pour sa grande efficacité et son plus grand sentiment de plaisir, la danse peut être une intervention physique bénéfique pour la perte de graisse. (…) Parallèlement à la perte de poids, cette activité physique préserve et valorise la morphologie corporelle des participants. De plus, la danse est particulièrement adaptée à la population jeune, soit des adultes de moins de 45 ans", ont conclu les auteurs, avant d’ajouter que des recherches plus approfondies sur ce sujet doivent être menées.