Trouble du stress post-traumatique : le cervelet est 2 % plus petit chez les patients

L'ESSENTIEL Les adultes atteints de trouble de stress post-traumatique (TSPT) ont des cervelets plus petits, selon une nouvelle recherche.

La réduction est de l'ordre de 2 %.

Les chercheurs espèrent que leurs résultats encourageront leurs collègues à considérer le cervelet comme une cible potentielle pour de nouveaux traitements contre le TSPT.

De nombreuses études ont observé et mis en avant l'implication de l'amygdale qui régule la peur, et de l'hippocampe, dans les troubles de stress post-traumatique (TSPT). Mais jusqu'à présent le cervelet a reçu moins d'attention des chercheurs pour son rôle dans cette maladie.

Pourtant, une étude de l'Université Duke montre que cette zone, connue pour aider à coordonner le mouvement et l'équilibre, serait bien aussi impliquée.

TSPT : les personnes atteintes ont un cervelet plus petit

Dans le cadre de cette étude publiée dans la revue Molecular Psychiatry le 10 janvier 2024, plus de 40 groupes de recherche travaillant sur le trouble du stress post-traumatique (TSPT) ont collaboré en mettant en commun leurs analyses d'imagerie cérébrale. Au total, 4.215 IRM d'adultes, dont environ un tiers avait reçu un diagnostic de TSPT, ont été ainsi étudiées. Les résultats ont montré que les patients atteints du trouble présentaient des cervelets environ 2 % plus petits que ceux qui n'en souffraient pas. De plus, les réductions étaient principalement observées dans des zones du cervelet connues pour influencer l'émotion et la mémoire.

"Les différences étaient en grande partie au sein du lobe postérieur, où beaucoup des fonctions plus cognitives attribuées au cervelet semblent se localiser, ainsi que le vermis (région médiane du cervelet, NDLR), qui est lié à beaucoup de fonctions de traitement émotionnel", explique l'auteure principale Dr Ashley dans un communiqué.

La scientifique ajoute : "lorsque nous avons examiné la gravité du TSPT, les personnes qui avaient des formes plus graves du trouble avaient un volume de cervelet encore plus faible".

TSPT et cervelet : vers de nouveaux traitements ?

Les chercheurs espèrent que cette découverte aidera à reconnaître le cervelet comme un moteur important de comportements et de processus complexes au-delà de la marche et de l'équilibre. De plus, pour eux, le cervelet pourrait être une cible intéressante pour de nouveaux traitements contre le TSPT.

"Bien qu'il existe de bons traitements qui fonctionnent pour les personnes atteintes de TSPT, nous savons qu'ils ne fonctionnent pas pour tout le monde", explique Ashley Huggins. "Si nous pouvons mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, alors nous pouvons essayer d'intégrer cette information pour trouver des traitements plus efficaces qui sont plus durables et qui fonctionnent pour plus de personnes."