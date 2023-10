Trouble du stress post-traumatique : ce régime soulage les symptômes

L'ESSENTIEL Les personnes qui suivent un régime méditerranéen, présentent une diminution des symptômes du trouble de stress post-traumatique, selon l'étude.

Les analyses semblent indiquer que la bactérie Eubacterium eligens, très présente chez les personnes mangeant des légumes et des fruits, a un effet protecteur face au TSPT.

Le lien découvert ente le trouble de stress post-traumatique, le microbiote et le régime méditerranéen pourrait aider à améliorer les recommandations faites aux patients.

"Il existe une relation très intrigante entre le microbiome intestinal humain et le cerveau", explique Pr Yang-Yu Liu du Brigham and Women's Hospital dans un communiqué publié après la publication de ses travaux dans la revue Nature Mental Health. Avec ses collègues de Harvard T.H. Chan, il a cherché à déterminer comment les facteurs, comme l'alimentation, peuvent influencer les symptômes du trouble de stress post-traumatique (TSPT), problème de santé mentale qui se développe chez certaines personnes qui vivent une situation effrayante et horrible impliquant la violence, des blessures graves ou une menace de mort comme des attentats ou un accident.

Stress post-traumatique : le régime méditerranéen réduit les troubles

Pour évaluer le lien ente le trouble du stress post-traumatique, l'alimentation et le microbiote, les chercheurs ont recruté 191 personnes qui ont été réparties en trois groupes distincts. Le premier groupe était composé de participants présentant un trouble du stress post-traumatique probable, le deuxième était constitué d'individus ayant été exposés à un traumatisme mais ne présentant aucun trouble psychique, et le dernier abritait des volontaires n'ayant jamais été exposés à un traumatisme. Les participants ont dû donner deux fois quatre échantillons de selles : une fois au début de l'étude et une autre six mois plus tard, afin d'examiner les changements dans leur microbiome intestinal au fil du temps.

Les analyses des selles ont révélé que les individus qui suivaient un régime méditerranéen, présentaient moins de symptômes de trouble de stress post-traumatique par rapport à ceux avaient une autre alimentation. De plus, les chercheurs ont observé qu'une consommation élevée de viandes rouges et transformées était associée à une augmentation des symptômes du TSPT, alors que des menus à base de plantes étaient associés à une réduction des troubles.

"Il est passionnant que nos résultats impliquent que le régime méditerranéen puisse apporter un soulagement potentiel aux personnes souffrant de symptômes du SSPT", ajoute Yang-Yu Liu dans le communiqué.

Microbiote : Eubacterium eligens bactérie protectrice du TSPT ?

L'une des découvertes les plus intéressantes de cette étude est l'identification d'une espèce bactérienne, Eubacterium eligens, qui pourrait avoir un effet protecteur contre le trouble du stress post-traumatique (TSPT). En utilisant une méthode spécifique appelée méthode de triangulation microbe-phénotype pour repérer les bactéries potentiellement protectrices, les scientifiques ont constaté que l'Eubacterium eligens était positivement associée aux produits phares du régime méditerranéen comme les légumes, les fruits et le poisson. Par contre, elle devenait moins présente lors de la consommation de viande rouge et transformée, un aliment que les adeptes de la cuisine méditerranéenne limitent ou évitent.

Pour les chercheurs, leurs résultats offrent des informations précieuses "pour de futures études examinant d'autres troubles de santé mentale et des interventions alimentaires afin d'améliorer les recommandations pour soulager ou prévenir les symptômes".