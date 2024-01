Epidémie : la surveillance des eaux usées est un outil clé pour garder les écoles ouvertes

L'ESSENTIEL L'analyse des eaux usées des écoles permet d'avoir une vision juste de la circulation d'un virus au sein des établissements, selon une nouvelle étude.

Pour les chercheurs, la surveillance des eaux usées peut ainsi éviter des fermetures d'école inutiles.

"La surveillance des eaux usées fonctionnera probablement pour la plupart des maladies infectieuses, y compris la prochaine menace d'urgence pour la santé publique.", estime le responsable de l'étude.

Avec la pandémie de la Covid-19, les analyses microbiologiques des eaux usées pour évaluer la circulation du SARS-CoV-2 parmi la population se sont développées. Et cela semble être une bonne chose. Une étude de l'Université de Syracuse, publiée dans la revue PLOS Global Public Health, montre que la surveillance des eaux des écoles permet d'estimer la transmission de la Covid-19 en milieu scolaire et de limiter de la fermeture d'établissements.

Covid-19 : les eaux usées des écoles permettent d'évaluer l'étendue de la transmission

Pour cette étude sur l'efficacité de la surveillance des eaux usées lors d'une épidémie, les chercheurs se sont concentrés sur un collège et un lycée dans le comté de Jefferson (état de New York) qui accueillent 600 élèves. Ils ont comparé les résultats de la surveillance des eaux usées avec le nombre de cas de la Covid-19. Les scientifiques ont mis en évidence une forte corrélation entre la quantité d'ARN du SARS-CoV-2 récupérée dans les eaux usées et les cas de la Covid-19 au sein de l'établissement.

"En analysant les échantillons d'eaux usées, nous avons observé une forte corrélation entre les niveaux d'ARN du SARS-CoV-2 et le nombre de cas confirmés de la Covid-19 au sein de l'école, fournissant des informations critiques sur la transmission potentielle", explique Haley Kappus-Kron, membre de l'équipe de recherche et épidémiologiste au CDC Foundation, dans un communiqué.

Les résultats estiment qu'il y a un délai d'une journée de surveillance des eaux usées pour prédire les cas cliniques de la Covid-19.

Un outil pour prévenir les fermetures inutiles des écoles

Face à la fiabilité des données des analyses des eaux usés dans les établissements scolaires, l'équipe estime qu'il s'agit d'un outil efficace pouvant aider à prévenir les fermetures inutiles des écoles.

"La surveillance des eaux usées fonctionnera probablement pour la plupart des maladies infectieuses, y compris la prochaine menace d'urgence pour la santé publique. Avec la surveillance des eaux usées dans les écoles, nous pourrions être en mesure de garder les établissements ouverts plus longtemps et de réagir spécifiquement aux épidémies plutôt que de mettre en œuvre de larges fermetures", explique le Pr David Larsen qui a dirigé l'étude.

Les chercheurs ont également formulé des recommandations pour faciliter la mise en place de cette surveillance des eaux usées en milieu scolaire. Ils suggèrent la création de plans spécifiques à chaque établissement scolaire, comprenant des points d'accès pour prélever les échantillons d'eau, des contacts de laboratoire pour l'analyse des échantillons et des protocoles pour un échantillonnage et une analyse efficaces des eaux usées, en particulier lors d'urgences de santé publique.