Les nouveaux défis des pharmaciens d'officine

L'ESSENTIEL On compte en France près de 25.000 pharmaciens d'officine.

Leur rôle dépasse de loin la délivrance de médicaments et comprend de plus en plus le conseil et l'accompagnement du patient.

Le secteur doit actuellement gérer une pénurie de certains médicaments.

Ils sont près de 25.000 en France et jouent un rôle vital dans le système de santé de notre pays. Et pour les pharmaciens d’officine, la crise sanitaire des années 2020 et 2021 a eu un impact majeur puisqu’ils se sont retrouvés en première ligne pour la demande de médicaments et les conseils concernant les traitements puis pour les tests et enfin pour la campagne de vaccination.

Accompagnement des patients, pénuries de médicaments, dossier pharmaceutique

Mais le quotidien, s’il est chargé, n’est en pas toujours simple dans ce secteur en pleine mutation. Une concurrence de plus en plus grande entre les officines indépendantes et celles regroupées autour d’enseignes qui exploitent les codes commerciaux de la grande distribution, de nouvelles missions de conseil et d’accompagnement des patients, des obligations en matière de pharmacovigilance et de surveillance d’éventuelles erreurs médicamenteuses, la gestion des stocks dans un contexte de pénurie de certains médicaments et des charges administratives et réglementaires comme celles liées au dossier pharmaceutique, le panorama du pharmacien d’officine a sérieusement évolué depuis quelques années.

Et en prime, en lien direct avec les points ci-dessus, la pression financière sur cette activité est encore accrue par la baisse du prix des médicaments à travers laquelle l’Assurance Maladie tente de limiter la hausse des dépenses de santé.

Le vieillissement de la population, un facteur de croissance

Alors, une sinécure d’être aujourd’hui pharmacien d’officine ? D’importants facteurs de croissance existent pour les années à venir, notamment en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques qui demanderont un accompagnement toujours plus important des patients. Et puis les évolutions du système de santé français vont dans le sens d’un engagement encore plus important des pharmaciens d’officine avec la prescription et l’administration de vaccins, la délivrance de médicaments sur ordonnance pour des affections banales (angines et cystites, par exemple), ou la participation à la prévention et au dépistage des maladies. De même, le développement de l’exercice coordonné dans des maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé ou les CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) va continuer de transformer l’exercice officinal.

Le quotidien du pharmacien d'officine

Sur la réalité du quotidien qui est aujourd’hui celui des pharmaciens d’officine, sur la façon dont ils tentent de gérer des pénuries de médicaments malgré la mise en place d’un plan national pour la sécurisation de leur approvisionnement, sur ce que sera ce métier demain avec, par exemple, le développement d’un e-commerce du médicament, l’émission "La Santé en Questions" prochainement en ligne sur nos chaînes YouTube apportera témoignages, explications et réponses. Pierre-Olivier Variot, président de l’USPO (Union des Syndicats des Pharmaciens d’Officine) et Lysa Da Silva, présidente de l’Association des Etudiants en Pharmacie de France, y répondront aux questions du Dr Jean-François Lemoine et du Pr Jean-François Bergmann.