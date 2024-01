Recrutement : les autistes réussissent mieux quand les employeurs connaissent leur diagnostic

L'ESSENTIEL L'autisme est un trouble du développement qui affecte les interactions sociales, la communication et le comportement.

En raison des caractéristiques uniques des personnes autistes, celles-ci sont souvent confrontées à des difficultés considérables pour trouver un emploi intéressant.

Des chercheurs viennent de démontrer que les candidats autistes à un emploi sont mieux évalués lorsque les recruteurs sont au courant de leur diagnostic.

Recrutement : les autistes en difficulté lors de l'entretien d'embauche

L'autisme est un trouble du développement qui affecte les interactions sociales, la communication et le comportement. En raison des caractéristiques uniques des personnes autistes, celles-ci sont souvent confrontées à des difficultés considérables pour trouver un emploi intéressant. Des études ont notamment montré que les questions posées lors d'un entretien d'embauche constituent un défi majeur pour ces individus.

Conscients de ces enjeux, des chercheurs ont voulu en savoir plus sur les processus de recrutement des travailleurs autistes. Ils ont ainsi mené une étude comparant les notes attribuées à des personnes autistes lors d'entretiens d'embauche fictifs dans trois conditions différentes : lorsque les évaluateurs ne connaissaient pas le diagnostic, lorsqu'ils étaient informés du diagnostic et lorsqu'ils étaient à la fois informés du diagnostic et recevaient des informations supplémentaires à ce sujet.

Autisme : des employeurs plus cléments lorsqu'ils connaissent le diagnostic

Les résultats ont montré que les recruteurs qui connaissaient le diagnostic d'autisme des personnes interrogées leur ont attribué des notes plus élevées pour toutes les caractéristiques évaluées, par rapport à ceux qui ne le savaient pas. Les évaluateurs informés du diagnostic d'autisme des personnes interrogées les ont perçues plus précisément comme "plus confiantes, motivées, consciencieuses, compétentes, intelligentes, sympathiques", par rapport aux évaluations de ceux qui ignoraient le diagnostic. La présence d'informations supplémentaires sur l'autisme n'a en revanche pas modifié les notes de manière significative.

Cette étude met en évidence l'importance de sensibiliser les recruteurs au sujet de l'autisme. L'article intitulé "Disclosing an autism diagnosis improves ratings of candidate performance in employment interviews" a été rédigé par Jade Eloise Norris, Rachel Prosser, Anna Remington, Laura Crane et Katie Maras.

Près de 600.000 adultes sont autistes en France

Les troubles du spectre de l'autisme (TSA) représentent entre 0,9 % et 1,2 % des naissances, soit environ 7.500 bébés chaque année. La Haute Autorité de Santé estime donc qu'environ 100.000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600.000 adultes sont autistes en France.