Stealthing : qui sont les hommes qui retirent le préservatif sans consentement ?

L'ESSENTIEL En France, une femme sur dix serait victime du retrait du préservatif non consenti (ou "stealthing").

Une nouvelle étude s'est penchée sur les traits de personnalité des hommes qui pratiquent le stealthing.

Elle a ainsi révélé que les hommes présentant des traits de personnalité proches du machiavélisme, du narcissisme et de la psychopathie éprouvaient une plus grande excitation à l'égard du stealthing.

On en sait plus sur les traits psychologiques des hommes qui retirent secrètement le préservatif pendant les rapports sexuels, une pratique appelée "stealthing".

Stealthing : machiavélisme, narcissisme et psychopathie associés au retrait du préservatif non consenti

Une étude australienne publiée dans Psychology & Sexuality a en effet révélé que les personnes présentant des traits de personnalité proches du machiavélisme, du narcissisme et de la psychopathie éprouvaient une plus grande excitation à l'égard du stealthing.



Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené une enquête en ligne auprès de 221 participants, recrutés par le biais des réseaux sociaux et du site MTurk d'Amazon. Il n'y avait pas de critères géographiques, mais les répondants devaient être des personnes ayant un pénis, être âgés de 18 ans ou plus, avoir eu des rapports sexuels au cours des six derniers mois et avoir utilisé un préservatif au moins une fois pour pouvoir participer à l’étude.



Dans le cadre de l'enquête, les participants ont fourni diverses données, comme par exemple leur niveau de consommation d'alcool ou leurs antécédents judiciaires. Les chercheurs ont ensuite évalué leurs traits de personnalité via l’échelle appelée "Short Dark Triad" et leur rapport au préservatif via la grille nommée "Condom Use Resistance Perpetration" en les soumettant à des scénarios de stealthing.



Résultat : "les personnes excitées par les scénarios de stealthing ont obtenu des scores significativement plus élevés pour tous les traits psychologiquement problématiques de la "Short Dark Triad" que les autres. En outre, la présence de psychopathie et/ou de narcissisme au sein de la personnalité sont des prédicteurs significatifs du retrait du préservatif pendant l’acte sexuel sans le consentement du partenaire", détaille l'équipe.

Stealthing : une Française sur dix serait victime du retrait du préservatif non consenti

"De futures recherches sur la relation entre d'autres traits de personnalité et le stealthing sont nécessaires pour compléter l'évaluation et le traitement des auteurs de ce type de violence sexuelle", concluent les auteurs de la recherche, intitulée "Investigating the Relationship Between Non-consensual Condom Removal and the Dark Triad of Personality", qui a été réalisée par Timothy Cousins, Andrew Allena et Jonathan Mason. Pour rappel, en France, une femme sur dix serait victime du retrait du préservatif non consenti. Contrairement à la Suisse, au Canada et au Royaume-Uni, notre pays ne condamne pas le stealthing.