Le trouble bipolaire est davantage lié à une mort précoce que le tabagisme

L'ESSENTIEL En France, selon l’Inserm, entre 1 et 2 millions de personnes sont atteintes de troubles bipolaires, une maladie psychiatrique chronique qui se caractérise par des dérèglements de l’humeur avec le plus souvent une alternance d’états d’exaltation et de dépression.

En s'appuyant sur les données de près de 20.000 volontaires, des chercheurs ont constaté que le fait d’être diagnostiqué d’un trouble bipolaire rendait la personne beaucoup plus susceptible de mourir sur une période de 10 ans que les personnes sans trouble.

Ils ont également observé que les participants avec un passif de tabagisme étaient aussi plus susceptibles de mourir précocement, mais dans une moindre mesure que les patients souffrant de trouble bipolaire.

"Le trouble bipolaire a longtemps été considéré comme un facteur de risque de mortalité, mais toujours à travers le prisme d'autres causes de décès courantes. Nous voulions l'examiner par lui-même, par rapport à des comportements de mode de vie qui sont également associés à une surmortalité."

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Psychiatry Research, des chercheurs de l’Université du Michigan, aux Etats-Unis, ont mis en évidence l’étendue des risques de mort prématurée encourus par les personnes souffrant de troubles bipolaires, estimées entre un et deux millions en France.

Le trouble bipolaire est davantage associé à une mort prématurée que le tabagisme

Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont examiné les données de deux études distinctes, la première incluant 1.128 personnes, la seconde une cohorte de quelque 18.000 volontaires, avec ou sans trouble bipolaire, suivis sur une décennie au moins.

Pour la première recherche, ils ont constaté que "le fait d’être diagnostiqué d’un trouble bipolaire rendait la personne six fois plus susceptible de mourir sur une période de 10 ans que les personnes sans trouble", peut-on lire dans un communiqué. "En comparaison, les participants qui avaient déjà fumé étaient deux fois plus à risque de mourir dans les 10 ans que ceux qui n'avaient jamais touché à la cigarette, et ce, quel que soit leur statut psychiatrique." Autrement dit, le trouble bipolaire est davantage associé à une mort prématurée que le tabagisme.

La seconde étude aboutit aux mêmes conclusions : les patients atteints de trouble bipolaire étaient "quatre fois plus susceptibles de mourir" au cours de la période d’observation que les participants non diagnostiqués, contre "seulement" deux fois plus pour les fumeurs versus les non-fumeurs. L’asthme, le diabète, les migraines, la fibromyalgie ou encore les problèmes thyroïdiens font partie des troubles qui peuvent plus facilement les toucher.

Les personnes bipolaires seraient plus susceptibles de fumer

Autre enseignement, les personnes souffrant de trouble bipolaire seraient beaucoup plus susceptibles d’être tentées par la cigarette. Ainsi, en fonction des deux études, entre 31 et 47 % des patients bipolaires avaient des antécédents de tabagisme, contre 8 à 29 % des patients non bipolaires.

Le seul facteur associé à un risque encore plus élevé de succomber que le trouble bipolaire était l’hypertension artérielle, précisent les chercheurs : "Ceux qui en souffraient étaient cinq fois plus susceptibles de mourir que ceux qui avaient une pression artérielle normale, qu'ils soient ou non atteints d'un trouble bipolaire."