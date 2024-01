Equicoaching : “La relation avec le cheval devient le miroir de notre comportement”

L'ESSENTIEL L’équicoaching est une méthode de développement personnel faisant intervenir le cheval comme partenaire. Cela aide les participants à mieux se connaître, se comprendre ou encore à prendre conscience de leur mode de fonctionnement et leur relationnel aux autres.

Traversant une période de perte de confiance en soi, Marine a eu l'opportunité de faire une séance dans le centre d'équitation qu'elle fréquente.

Dès la semaine suivante, elle a pu observer des effets très positifs : retour de la confiance en soi, meilleur positionnement aux autres ou encore moins de stress et de fatigue.

L’équitation fait partie intégrante de la vie de Marine depuis ses six ans. Enfant très introvertie… le cheval l’a aidée à se révéler et l’a accompagnée jusqu’à l’âge adulte. C’est aussi cet animal qui l’a épaulée lors d’une période difficile cette année. Comment ? Grâce à l’équicoaching : une méthode de coaching qui utilise la relation avec le cheval pour aider les individus à mieux se connaître, (re)découvrir leurs qualités et compétences relationnelles ou encore à travailler leur intelligence émotionnelle.

Confiance en soi et équicoaching : "j’étais dans une période de doute"

"J’étais dans une période de ma vie où il y avait beaucoup de changements et je me suis sentie un peu mise en porte-à-faux dans mes capacités et mon positionnement aux autres. J’étais dans une période de doute. Cela impactait mon travail et ma confiance en moi", explique Marine.

Cadre et responsable de plusieurs personnes, elle ne parvenait plus à avoir confiance dans ses compétences et ses connaissances. "J’avais conscience qu’il fallait faire quelque chose, car sinon je ne pourrai pas obtenir ce que je voulais", poursuit la manager.

Alors qu’elle faisait face à ces incertitudes, le proverbe "le hasard fait bien les choses", ne s’est pas démenti. Une séance d’équicoaching s’est annulée dans le centre d’équitation Touraine Cheval qu’elle fréquente depuis des années. Sachant que Marine avait des difficultés, Jessica qui mène ces sessions de développement personnel avec le cheval pour médiateur, lui a proposé le créneau. La passionnée de cheval a "saisi la balle au bond". "Je me suis dit pourquoi pas, cela pourra peut-être décoincer des choses".

C’est ainsi qu’elle a fait la rencontre du cheval Cupidon.

"Votre relationnel avec les autres est tout de suite mis en avant avec l’équicoaching"

Avant de travailler avec Cupidon, Marine a échangé sur les difficultés qu’elle rencontrait avec Jessica et ce qu’elle espérait de cette séance. De son côté, la coach a expliqué ce dont le cheval avait besoin pour être en interaction avec elle ainsi que les différentes compétences nécessaires pour obtenir des choses de lui. "Après, nous avons été dans le manège où elle a lâché Cupidon."



Une session d’équicoaching est différente d’un cours d’équitation : la personne ne monte pas sur le cheval, le travail se fait à distance et à pied. "On n’attend pas de performance physique du cheval, ni de soi. Ce qui compte, c'est le lien qui se crée avec l’animal ainsi que la personne qui nous accompagne", explique la cadre. D’ailleurs, les exercices demandés ne nécessitent pas d’aptitudes physiques ou mentales particulières, ce type de coaching est accessible à tous, même ceux qui n’ont jamais fait d’équitation.

La mission de Marine ce jour-là : soit mettre Cupidon en mouvement en obtenant un mouvement régulier, soit le faire marcher de manière uniforme. Mais ce n’est pas si simple qu’on le pense… même pour des cavaliers aguerris. "Déjà, il faut le mettre en route. Au départ, il vous regarde en ayant l’air de se dire : qu’est-ce qu’elle me veut celle-là", s’amuse la quadragénaire.

"Pendant l’exercice, la relation avec le cheval devient le miroir de votre comportement. Votre relationnel avec les autres est tout de suite mis en avant avec l’équicoaching, car le cheval ne ment pas. Si vous êtes dans une période compliquée, cela va être mis en lumière. Alors qu’il faudrait plus de temps pour s’en rendre compte avec des humains", reconnaît Marine.

Comment cela s’est passé entre Cupidon et elle ? “Il est très leader, il va chercher les limites.” Mais malgré les craintes que ce caractère a fait naître chez Marine, les deux “partenaires” sont parvenus à faire ce qui était demandé. “À la fin, je me suis accroupie dans la carrière et il est venu vers moi. Il m’a senti. C’était très émouvant. Il y a vraiment eu une osmose pendant la séance. Nous avions créé un lien.”

Equicoaching : "dès la première séance, il y a des effets"

Marine le reconnaît : elle a participé à cette séance de développement personnel sans attente particulière. Elle y allait avant tout pour découvrir. "Ce fut au final un très bon choix", confie-t-elle, "il n'y a pas besoin de faire 10 séances pour voir un résultat. Dès la première, il y a des effets."

"Avec l’équicoaching, je suis parvenue à me reconnecter à ce que j’étais capable de faire, car j’ai eu des résultats quasiment immédiats avec le cheval. J’ai obtenu son consentement dans le relationnel. Cela m’a vraiment rassuré."

Les bénéfices de la séance ont d’ailleurs été visibles presque immédiatement chez la cadre. “J’ai senti une amélioration dans ma posture professionnelle, mon relationnel avec les autres est devenu plus fluide.” Elle a aussi observé des changements au niveau physique : “avant, j'étais fatiguée, j’avais mal au ventre, j’étais stressée. La semaine d’après, ça allait mieux, je me suis redressée et je me suis reconnectée à la joie d’aller au travail et d’être avec mes collègues. C’était réellement impressionnant”.

Communication, confiance en soi, gestion du stress, leadership… l’équicoaching permet de travailler de nombreux points. Convaincue par son expérience, Marine prévoit de refaire de l’équicaoching si jamais elle traverse à nouveau des difficultés. "Cela a tellement de bons résultats qu’il ne faut pas hésiter. Cela m’a même donné l’envie d’offrir une séance à mes proches."