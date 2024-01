Fibrose pulmonaire : les oméga-3 pourraient ralentir cette maladie mortelle

L'ESSENTIEL La fibrose pulmonaire est une maladie pulmonaire irréversible. Les stades les plus avancés nécéssitent une greffe des poumons.

Une étude montre que des taux élevés d'omega-3 dans le sang pourraient aider à ralentir la progression de la maladie.

Toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les mécanismes en jeu.

Manger des noix et du poissons gras, aliments riches en oméga-3, pourrait aider à ralentir la progression de la fibrose pulmonaire et par effet domino retarder le besoin d'une greffe. C'est ce qu'assure une étude menée par des chercheurs d'University of Virginia Health System (UVA), dont les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Chest.

Des acides gras oméga-3 pour ralentir la progression de la fibrose pulmonaire

Pour ses travaux sur les effets des oméga-3 sur la fibrose pulmonaire, l'équipe américaine a examiné des données anonymisées de malades atteints de la pathologie présentes dans le registre de la Pulmonary Fibrosis Foundation, ainsi que des informations fournies volontairement par des patients de l'université de Virginie et de l'université de Chicago. Les chercheurs ont ainsi passé au crible les dossiers de plus de 300 personnes atteintes de fibrose pulmonaire, majoritairement de forme idiopathique (c'est-à-dire de cause inconnue).

Les scientifiques ont fait une découverte intéressante : avoir un taux élevé d'oméga-3 dans le sang était associé à une meilleure capacité à échanger le dioxyde de carbone et à une survie plus longue sans nécessiter de transplantation pulmonaire pour le patient atteint de fibrose pulmonaire. Cette association était observée de manière significative, indépendamment des antécédents de tabagisme ou de la présence de maladies cardiovasculaires chez les malades.

"Nous avons constaté que des niveaux plus élevés d'acides gras oméga-3 dans le sang, qui reflètent plusieurs semaines d'apport alimentaire, étaient liés à une meilleure fonction pulmonaire et à une survie plus longue", explique le chercheur Dr John Kim, expert en soins pulmonaires et intensifs à l'UVA dans un communiqué. Pour le médecin, les acides gras oméga-3 pourraient aider à prévenir l'aggravation et le développement de la fibrose pulmonaire.

Oméga-3 et fibrose pulmonaire : des recherches supplémentaires nécessaires

Si les résultats sont prometteurs, les scientifiques soulignent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre exactement comment les acides gras oméga-3 pourraient avoir cet effet protecteur. Ils souhaitent ainsi l'organisation d'essais cliniques afin de déterminer si les médicaments à base d'acides gras oméga-3 ou des changements alimentaires pourraient améliorer les résultats chez les patients atteints de fibrose pulmonaire.

La fibrose pulmonaire est une maladie pulmonaire irréversible. Elle se caractérise par une cicatrisation anormale du tissu pulmonaire. Il s’épaissit et se rigidifie, ce qui affecte la capacité des poumons à échanger correctement l'oxygène et le dioxyde de carbone. Les symptômes sont un essoufflement, une faiblesse musculaire, une incapacité à faire de l'exercice. La pathologie qui touche principalement les personnes aux alentours de 60 ans, peut conduire à détresse respiratoire aiguë. Dans les stades avancés, une greffe des poumons est nécessaire.