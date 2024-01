Salades : 5 choses qui se passent dans votre corps si vous en mangez tous les jours

L'ESSENTIEL Manger des salades tous les jours permet de consommer davantage de fibres et de nutriments.

Cela améliore l'hydratation, la santé intestinale et la qualité de la peau.

C'est aussi bénéfique pour la gestion du poids.

Manger plus équilibré fait peut être partie de vos résolutions pour cette nouvelle année. Pour y parvenir, il peut être intéressant de manger davantage de salades. Si elles sont composées avec des ingrédients sains et variés, elles permettent d’atteindre les recommandations nutritionnelles courantes en ce qui concerne les légumes. Pour l’organisme, cela peut présenter différents bénéfices. Mais quels sont leurs effets ?

Consommer des salades tous les jours améliore l'apport en nutriments

Plusieurs études scientifiques ont démontré qu’une plus grande consommation de salades est bénéfique pour la santé. En 2019, un essai réalisé avec 10.000 adultes a prouvé que les personnes qui consommaient de la salade avaient de meilleurs apports en vitamines, notamment A, B, C, E et K. Les salades permettent d'avoir des apports supplémentaires en nutriments, en fibres et en antioxydants.

Manger des salades quotidiennement permet d’être mieux hydraté

Sur AOL, Michelle Milgrim, diététicienne et responsable du bien-être des salariés à Northwell Health, un groupe de santé américain, explique : "Notre consommation de liquides ne provient pas seulement de ce que nous buvons, mais aussi des aliments que nous mangeons." Or, les fruits et légumes contiennent beaucoup d’eau. En consommant plus de plats à base de fruits et légumes, comme les salades, il est plus facile d’être correctement hydraté.

Consommer plus de salades est bénéfique pour le pancréas, le foie et l’estomac

La forte quantité de fibres présentes dans les salades est aussi bonne pour notre organisme. "Les fruits, les légumes, les haricots, les pois et les lentilles sont tous des aliments riches en fibres, développe Michelle Milgrim. Que vous dégustiez une salade verte, une salade de légumes découpés, une salade de haricots, une salade de céréales complètes ou même un mélange de tout cela, vous profitez d'une abondance d'aliments riches en fibres." Ces dernières ont des effets positifs sur la digestion et le transit : elles préviennent la constipation et améliorent la composition du microbiote intestinal. Manger suffisamment de fibres permet également de limiter les pics de glycémie, ce qui est important pour les personnes diabétiques ou à risque de l’être.

Une plus belle peau grâce aux salades

Pour Trista Best, diététicienne, augmenter sa consommation de salades peut aussi être bénéfique pour votre épiderme. Interrogée par le site AOL, elle précise que "les salades riches en nutriments fournissent des vitamines et des antioxydants qui améliorent la santé de la peau". Par exemple, une assiette avec des poivrons ou des agrumes apportera de la vitamine C. Ce nutriment aide à la synthèse du collagène et contribue ainsi à l'élasticité de la peau. "Les antioxydants aident également à protéger la peau contre les dommages causés par les rayons UV et les polluants environnementaux", complète cette spécialiste.

Salades tous les jours : une meilleure gestion du poids

Enfin, la consommation régulière d’aliments riches en nutriments a des effets positifs sur le poids en favorisant la perte des kilos en trop ou encore la stabilisation à un poids santé. Les ingrédients présents dans les salades sont généralement faibles en calories. Pour autant, il faut être vigilant avec les vinaigrettes, qui peuvent être trop grasses, trop sucrées ou trop salées. L’idéal est d’assaisonner les salades avec un mélange simple composé d’huile d’olive, de jus de citron, de sel et de vinaigre balsamique.

En revanche, il faut faire attention à conserver une alimentation variée et équilibrée. L’apport calorique quotidien doit rester suffisant, au risque sinon de souffrir de carences. Il est recommandé aussi de veiller à ne pas consommer uniquement des aliments crus, car cela peut entraîner des ballonnements ou des troubles digestifs.