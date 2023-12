Des molécules vibrantes peuvent tuer 99% des cellules cancéreuses

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains disent avoir découvert un moyen de détruire les cellules cancéreuses en utilisant la capacité de certaines molécules à vibrer fortement lorsqu'elles sont stimulées par la lumière proche infrarouge.

Ces "marteaux-piqueurs moléculaires", comme baptisés par l’équipe scientifique, sont "plus d’un million de fois plus rapides dans leur mouvement mécanique" que les moteurs moléculaires déjà existants.

Autre avantage, ils peuvent être activés avec de la lumière proche infrarouge plutôt qu'avec de la lumière visible. La lumière proche infrarouge peut pénétrer beaucoup plus profondément dans le corps que la lumière visible, et ainsi accéder aux organes ou aux os sans endommager les tissus

"Une efficacité à 99 % contre les cellules cancéreuses." Des chercheurs de l’Université Rice, à Houston (Etats-Unis), disent avoir trouvé un nouveau moyen de détruire les cellules cancéreuses en faisant vibrer certaines molécules grâce à un stimulus lumineux. Leurs travaux, qui ouvrent de nouvelles voies thérapeutiques, ont été publiés dans la revue Nature Chemistry.

Cancer : une méthode efficace contre les cellules de mélanome humain

En laboratoire, les scientifiques ont constaté que les atomes des molécules d'aminocyanine, une classe de colorants synthétiques utilisés pour l'imagerie médicale, peuvent vibrer à l'unisson quand ils sont stimulés par la lumière proche de l'infrarouge. Ce qui provoque la rupture de la membrane cellulaire des cellules cancéreuses. La méthode avait, selon eux, "une efficacité à 99 % contre les cultures de laboratoire de cellules de mélanome humain", et "la moitié des souris atteintes de tumeurs de mélanome n’avaient plus de cancer après le traitement".

Ces "marteaux-piqueurs moléculaires", comme baptisés par l’équipe de recherche, sont "plus d’un million de fois plus rapides dans leur mouvement mécanique que les moteurs moléculaires déjà existants", qui tournent toujours dans la même direction pour percer la membrane externe des bactéries infectieuses, des cellules cancéreuses et des champignons récalcitrants.

Des vibrations moléculaires pour déchirer la membrane des cellules cancéreuses

Autre avantage, "ils peuvent être activés avec de la lumière proche infrarouge plutôt qu'avec de la lumière visible", explique le chimiste James Tour, auteur principal de la recherche, dans un communiqué. "La lumière proche infrarouge peut pénétrer beaucoup plus profondément dans le corps humain (10 cm environ) que la lumière visible (0,5 cm), et ainsi accéder aux organes ou aux os sans endommager les tissus", rappelle-t-il.

"C’est une énorme avancée, car c’est une autre explication de la manière dont ces molécules peuvent fonctionner, note le chercheur Ciceron Ayala-Orozco, qui a participé à l’étude. C'est la première fois que les vibrations d’atomes à l’unisson sont utilisées de cette manière pour exciter toute la molécule et produire réellement une action mécanique destinée à un objectif particulier - en l’occurrence, déchirer la membrane des cellules cancéreuses."