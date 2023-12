On sait désormais comment les cellules cancéreuses se propagent

L'ESSENTIEL En observant les cellules cancéreuses chez des patients atteints de cancer du pancréas, des chercheurs ont découvert qu’une protéine, DOCK8, était impliquée dans la propagation de la tumeur.

En la supprimant dans les cellules cancéreuses, ils ont même constaté que la croissance de la tumeur ralentissait et que les métastases diminuaient.

"Maintenant que nous savons que DOCK8 régule le processus de métastase, elle pourrait potentiellement être une cible thérapeutique pour prévenir ou arrêter les métastases du cancer du pancréas", espèrent les chercheurs.

Comment le cancer se propage-t-il ? Alors que la question anime depuis toujours le champ scientifique, une équipe de chercheurs de la Mayo Clinic, aux Etats-Unis, vient de faire une découverte majeure sur la manière dont une tumeur progresse et évolue en métastase. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Cell Reports.

L’analyse des lysosomes dans les cellules cancéreuses du pancréas

"C'est notamment par le biais de lysosomes [un centre de régulation intracellulaire pour le métabolisme et la signalisation] que les cellules cancéreuses détournent les voies métaboliques, rappellent les scientifiques dans un communiqué. Remplis d'enzymes digestives, les lysosomes fonctionnent comme l'estomac de la cellule et décomposent les protéines, lipides et autres nutriments qui permettent aux cellules de se développer." Des études antérieures ont d’ailleurs montré qu’une activité accrue du lysosome est une des caractéristiques clés de diverses formes de cancer.

C’est en partant de ce constat que les chercheurs ont voulu examiner les caractéristiques des lysosomes dans les cellules cancéreuses du pancréas associées aux mutations du gène KRAS. Ils ont comparé les lysosomes de cellules cancéreuses exprimant le gène muté oncogène KRAS avec les lysosomes de cellules exprimant le KRAS sain, afin de "comprendre ce qui était différent".

La protéine DOCK 8 impliquée dans la progression de la tumeur

Parmi les 52 protéines identifiées qui avaient changé à la surface des lysosomes dans les cellules cancéreuses du pancréas, une s'est démarquée : la protéine dite "Dedicator of cytokinesis protein 8", ou DOCK8, dont "les protubérances invasives peuvent passer au travers d’une cellule, changer sa structure et dégrader son environnement".

Si DOCK8 se trouve généralement dans les cellules immunitaires saines, pour les aider à naviguer et pénétrer dans les tissus denses et ainsi lutter contre l'infection, les chercheurs ont aussi découvert que la protéine "utilise des lysosomes pour décomposer l'environnement extracellulaire autour de la cellule cancéreuse, ce qui l'aide à se propager".

Pour vérifier que DOCK8 était bel et bien impliquée dans la progression de la tumeur, ils l’ont même éliminée dans les cellules cancéreuses du pancréas, à l'aide d’un outil d'édition de gènes. Et ils ont constaté que "les lysosomes se déplaçaient alors plus lentement, que la croissance de la tumeur ralentissait et que les métastases diminuaient", explique l’auteur principal de l’étude, Dr Gutierrez Ruiz, qui espère à l’avenir faire de DOCK8 "une cible thérapeutique pour prévenir ou arrêter les métastases du cancer du pancréas".