Traitement de l'ostéoporose : tout comprendre avec une rhumatologue

L'ESSENTIEL 5,5 % de la population est concernée par de l’ostéoporose selon l’Inserm.

Cette maladie osseuse se caractérise par une diminution de la densité et de la masse osseuse.

Les médicaments permettent de réduire le risque de fractures.

En France, en 2019, le nombre de personnes atteintes d’ostéoporose était estimé à près de 4 millions, soit 5,5 % de la population totale, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Deux classes de traitements de l'ostéoporose

Il s’agit d’une maladie osseuse qui associe à la fois une diminution de la densité et de la masse osseuse. Les patients qui en sont atteints ont des os plus fragiles, ce qui augmente le risque de fractures.

Selon l’Assurance Maladie, la première cause d’ostéoporose est le vieillissement mais il existe une “prédisposition génétique et l'existence de cas d'ostéoporose dans la famille est à prendre en compte”.

Actuellement, il n’existe pas de traitement permettant de guérir de l’ostéoporose, d’après la Société canadienne du cancer. Néanmoins, une bonne hygiène de vie et certains traitements peuvent aider à prévenir, contrôler ou même inverser la perte osseuse.

Il existe deux classes de traitements selon le Pr Karine Briot, rhumatologue, spécialiste de l’ostéoporose, au micro de Jean-Paul Marre:

Ceux qui bloquent les ostéoclastes, c'est-à-dire les cellules qui dégradent l'os.

Ceux qui stimulent la formation osseuse.

“L'une des limites (des traitements actuels) c'est de ne pas avoir plus de traitements qui stimulent la formation de l’os, souligne le Pr Karine Briot. On a qu'une seule classe alors qu'on a beaucoup plus de classes de traitements qui bloquent la destruction osseuse. On aimerait avoir dans l'arsenal plus de médicaments qui stimulent la formation de l’os.”

Moins de risques de fractures avec les traitements

“Pour à peu près tous les médicaments, on atteint 70 % de réduction des fractures vertébrales environ, indique le Pr Karine Briot. Les traitements ont, pour la plupart, montré qu'ils diminuaient le risque de fracture du col du fémur entre 40 et 50 %. Après c'est moins clair pour les autres fractures liées aux chutes, autre que le col du fémur, c'est à peu près 20 %, mais en tout cas cela réduit le risque de fracture, il faut donc croire en l'efficacité des médicaments anti-ostéoporotiques.” Des chiffres encourageants car, d’après l’Inserm, l’ostéoporose est à l’origine de près de 490.000 fractures chaque année en France.

Comme l’ostéoporose ne se guérit pas, les patients ont généralement un traitement à vie. “Mais ce n'est pas forcément avec le même médicament, poursuit le Pr Karine Briot. Il y a des fréquences de traitement, des ordres, des arrêts, des pauses. La stratégie est une stratégie à vie mais pas forcément avec le même médicament.”