Lésions oculaires : attention aux bouchons de champagne durant les fêtes !

L'ESSENTIEL La pression à l'intérieur d'une bouteille de champagne peut être trois fois supérieure à celle d'un pneu de voiture, ce qui entraîne une vitesse de 80 km/h pour le bouchon.

Il peut passer de la bouteille à l’œil en moins de 0,05 seconde.

Ainsi, les bouchons projetés peuvent provoquer une cécité. "Dans 26 % des cas, les personnes restaient aveugles."

Pendant les fêtes de fin d’année, les bouchons de champagne volent. Problème : ils peuvent vous aveugler, selon des chercheurs britanniques et américains. Dans des travaux, parus dans la revue BMJ, ils ont étudié la littérature disponible décrivant les lésions oculaires qui peuvent résulter de bouchons en liège propulsés à grande vitesse. "La pression dans une bouteille de 750 ml de champagne ou de vin mousseux est environ trois fois supérieure à celle d'un pneu de voiture, avec la possibilité de lancer un bouchon jusqu'à 13 m à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. Un bouchon peut passer de la bouteille à l’œil en moins de 0,05 seconde, rendant le réflexe de clignement inefficace", a expliqué l’équipe.

Champagne : les bouchons projetés peuvent potentiellement conduire à la cécité

Les résultats ont révélé que les bouchons de bouteilles de champagne étaient responsables de 20 % des blessures oculaires aux États-Unis et de 71 % en Hongrie. Selon les données anecdotiques et médicales analysées, les bouchons propulsés après avoir été extraits de bouteilles sous pression peuvent provoquer diverses blessures, le plus souvent mineures. Cependant, ils peuvent aussi causer des blessures graves lorsqu'ils frappent quelqu'un dans l'œil. Les auteurs ont constaté que de tels traumatismes pouvaient entraîner une hémorragie de la chambre antérieure, aussi appelée "hyphéma". C’était le cas de deux personnes hollandaises en 1994, dont le sang s'est accumulé dans la chambre antérieure de l'œil. Autre blessure possible : la rétinopathie traumatique qui a touché un Australien de 29 ans en 2016.

"Les blessures impliquant des bouchons de bouteilles nuisent à la vision", ont alerté les scientifiques. Et pour cause, une recherche, menée en 2009 en Italie, a signalé divers degrés de déficience visuelle et des complications à long terme dues aux bouchons de liège, notamment l'hypertension oculaire et les lésions de la cornée. Elle a également décrit des complications "tardives", se développant au fil du temps après une blessure, telles que des problèmes de motilité de la pupille, un glaucome post-traumatique et une neuropathie optique traumatique. L’équipe a aussi observé que la cécité résultant de graves traumatismes liés aux bouchons de liège était plus fréquente qu'on ne le pensait. "Bien que la vue de nombreuses personnes se soit améliorée, une cohorte a révélé que, dans 26 % des cas, les personnes restaient aveugles."

Lésions oculaires : comment ouvrir une bouteille de champagne en toute sécurité ?

Pour réduire les risques ophtalmiques durant les fêtes, l'American Academy of Ophthalmology recommande de :

Refroidir la bouteille avant de l'ouvrir. La pression diminue à mesure que la bouteille refroidit et, par conséquent, la vitesse du bouchon diminue. Il est conseillé d’éviter de secouer le flacon avant de l'ouvrir pour la même raison.

Orienter la bouteille loin des autres et de vous-même à un angle de 45 degré avant de l'ouvrir.

Retirer avec précaution la cage métallique (qui pourrait servir de projectile supplémentaire) du haut de la bouteille tout en appuyant sur le bouchon avec la paume de la main

Placer une serviette sur le dessus de la bouteille et tenir le bouchon fermement

Tourner doucement la bouteille jusqu'à ce que le bouchon se détache

Contrecarrer la force ascendante du bouchon en appuyant dessus

Si un bouchon frappe tout de même une personne en plein dans l'œil, il convient de consulter un spécialiste. "Une consultation rapide avec un ophtalmologiste est essentielle pour minimiser le risque de déficience visuelle. Portons un toast à une excellente nouvelle année, gardons les bulles dans notre verre et l'étincelle dans nos yeux."