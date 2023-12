Comment gérer la pression de créer des fêtes de fin d'année parfaites ?

L'ESSENTIEL La pression de créer des moments parfaits peut parfois être accablante.

Le perfectionniste a ainsi tendance à vouloir recréer des scènes de films de Noël ou de publicités qui correspondraient à un bonheur partagé par tous.

Plutôt que de se perdre dans les détails minutieux des décorations impeccables et des repas dignes de magazine, il est préférable d'embrasser l'authenticité des célébrations.

Les fêtes de fin d'année sont souvent associées à la joie et à la célébration, mais la pression de créer des moments parfaits peut parfois être accablante. Pourtant, il est possible de gérer le stress lié à la perfection des festivités en se concentrant sur l'importance de l'authenticité et du bien-être mental.

Redéfinir ce qu'est la perfection

Les fêtes de fin d'année apportent avec elle une atmosphère chaleureuse, des lumières scintillantes et la promesse de moments en famille. Cependant, la quête de la perfection peut engendrer une pression et un stress qui empêche de profiter de ces moments.

Le perfectionniste a ainsi tendance à vouloir recréer des scènes de films de Noël ou de publicités qui correspondraient à un bonheur partagé par tous. Il se sent responsable du bon déroulé des événements qui doivent être maîtrisés dans les détails.

Il oublie alors qu’avec ce fonctionnement, la réalité est mise de côté pour dérouler un scénario très construit, souvent depuis des semaines, au détriment de l'authenticité et de la spontanéité.

Accepter la sincérité plutôt que la perfection

Plutôt que de se perdre dans les détails minutieux des décorations impeccables et des repas dignes de magazine, il est préférable d'embrasser l'authenticité des célébrations. Les moments les plus précieux naissent souvent de la spontanéité et de la véritable connexion avec ses proches.

En acceptant que la perfection est souvent une illusion, il est possible de libérer non seulement une quantité considérable de stress, mais aussi de s'ouvrir à des souvenirs plus riches et plus significatifs. Finalement, l'amour partagé, l'authenticité et les imperfections transforment cette période en une expérience bien plus joyeuse et mémorable qu'une perfection éphémère inatteignable.

Accepter de prioriser son bien-être mental

La pression de satisfaire les attentes, qu'elles soient extérieures ou auto-imposées, peut entraîner un stress inutile. Ainsi, il est essentiel de ne pas sacrifier son bien-être mental aux préparatifs festifs, mais plutôt de prendre des moments pour soi, déléguer des tâches et surtout accepter que tout ne se déroulera pas toujours comme prévu.

En savoir plus : "L'apprentissage de l'imperfection" de Tal Ben-Shahar.