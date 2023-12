Grand brûlé : un pansement fait à partir de vers marins sauve un patient

L'ESSENTIEL Un homme brûlé à 85 %, dont le pronostic vital était engagé, a été traité avec un pansement innovant au CHU de Nantes.

Ce traitement a été fabriqué à partir l’hémoglobine de vers marins, qui est connue pour ses grandes capacités d'oxygénation.

Il a permis de faire redémarrer le processus de cicatrisation du patient, qui a été transféré en centre de rééducation spécialisé après trois mois d’hospitalisation.

Le 15 décembre, les équipes du Centre des brûlés du CHU de Nantes ont annoncé avoir sauvé la vie d’un homme qui a été brûlé l’été dernier. La surface touchée de son corps était estimée à 85 % de deuxième degré profond et troisième degré. Ainsi, après l’accident, le pronostic vital du Français était engagé. "Les perspectives de ce patient étaient complexes. Habituellement, pour les brûlés à 85 %, nous réalisons de nombreuses interventions pour exciser les brûlures et les remplacer petit à petit par la peau du patient", a expliqué le Pr Pierre Perrot, Chef de service - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique - Centre des brûlés adultes et enfants de l’hôpital nantais. Problème : pour ce grand brûlé, il n'y a pas suffisamment de zones de peau prélevables pour une greffe.

Un pansement innovant qui apporte de l’oxygène aux zones brûlées

Ainsi, les médecins ont décidé d’avoir recours à un traitement innovant "afin d’essayer de faire cicatriser sans chirurgie le thorax, l’abdomen et le dos, permettant de conserver les sites donneurs de greffe pour les mains et les membres inférieurs". Pour cela, ils ont contacté le laboratoire biopharmaceutique breton Hemarina. La firme a conçu un pansement à partir d'hémoglobine d’Arenicola marina, soit des vers marins, souvent appelés "vers de vase", présents sur les plages de l’Atlantique et de la Manche.

Le rôle de la molécule "M 101", dont dispose l’insecte, "est de transporter l’oxygène, comme l’hémoglobine humaine, mais elle présente des particularités". En effet, l’entreprise Hemarina indique que l’hémoglobine de vers marins transporte 40 fois plus d’oxygène que l’hémoglobine humaine. En outre, elle peut être injectée dans la circulation sanguine grâce à son caractère extra-cellulaire. "Sa taille est particulièrement réduite : 250 fois plus petite que le globule rouge humain", peut-on lire sur le site du laboratoire.

Grand brûlé : le traitement a fait redémarrer le processus de cicatrisation du patient

D’après le CHU de Nantes, ce pansement oxygénant a apporté une oxygénation maitrisée et ciblée en continue sur les plaies du grand brûlé. Cela a permis de faire redémarrer le processus de cicatrisation. L’équipe médicale a précisé que la bascule dans le ratio zones à greffer/zones à prélever apportée par l’efficacité du traitement avait permis de transférer le patient en centre de rééducation spécialisé après trois mois d’hospitalisation. "Les effets ont été spectaculaires. Cette réussite nous incite à développer l’innovation dans la prise en charge de nos patients", a ajouté le Pr Pierre Perrot.