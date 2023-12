Hypertension : cette habitude matinale pourrait augmenter le risque de faire un AVC

L'ESSENTIEL Les participants réveillés par une alarme présentaient une hausse de la tension artérielle matinale plus importante de 74 %.

Une pression artérielle trop élevée le matin peut exercer un stress sur le cœur, ce qui peut entraîner de la fatigue, un essoufflement, de l'anxiété, des saignements de nez et des maux de tête.

De plus, il s’agit d’un facteur de risque d’accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques.

Vous mettez une alarme avant de dormir pour pouvoir vous réveiller le lendemain matin ? C’est une mauvaise idée, car le fait d’être forcé à sortir de son sommeil de la sorte serait dangereux pour la santé, selon des chercheurs de l'université de Virginie (États-Unis). Dans une récente étude, ils ont suivi 32 personnes pendant deux jours. Durant leur sommeil, les participants portaient des montres connectées et des tensiomètres au niveau d’un doigt. La première nuit, ils ont été invités à se réveiller naturellement, sans alarme. La deuxième nuit, l’équipe leur a demandé de programmer une alarme qui les réveillerait après seulement cinq heures de sommeil. Ensuite, les scientifiques ont comparé les mesures de la pression artérielle matinale entre les scénarios de "réveil naturel" et de "réveil forcé".

Crise cardiaque, AVC : un réveil forcé provoque une tension artérielle élevée le matin

Les résultats ont montré que lorsque les personnes sont réveillées par une alarme, elles présentent une hausse de la tension artérielle matinale 74 % plus importante que quand elles sont sorties de leur sommeil naturellement. Cela se produit quand les volontaires passent rapidement du sommeil à l'éveil. Selon les auteurs, lorsque la pression artérielle est trop élevée le matin, elle peut activer le système nerveux sympathique, qui produit la réaction de "lutte ou de fuite", ce qui exerce un stress sur le cœur, qui pompe plus fort et avec plus d'intensité. Cela peut entraîner de la fatigue, un essoufflement, de l'anxiété, une raideur de la nuque et, dans les cas les plus graves, des saignements de nez et des maux de tête.

En outre, le fait de présenter une tension artérielle élevée le matin est un facteur de risque d'événements cardiovasculaires, tels que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Les scientifiques ont ajouté que les adultes souffrant de maladies cardiovasculaires peuvent ressentir davantage les effets néfastes d'une hausse matinale de la tension artérielle lorsqu'ils dorment peu et se réveillent en sursaut. Ils ont précisé que ces résultats devaient être interprétés avec prudence et validés sur un échantillon plus large.

Quelle est la meilleure façon de se réveiller ?

Yeonsu Kim, auteure principale des travaux, a tenté de trouver la meilleure façon de se réveiller. Pour cela, elle a passé en revue plusieurs cohortes. Une étude, réalisée en 2020, a révélé que sortir de son sommeil avec des sons mélodieux aidait les personnes à éviter l'inertie du sommeil, une sorte de somnolence persistante qui peut durer jusqu'à deux heures. Dans une autre recherche, effectuée en 2021, des chercheurs ont appris que l'exposition à la lumière le matin incitait l'organisme à ralentir sa production de mélatonine, ce qui aide les adultes à se réveiller et à rester éveillés.