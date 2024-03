AVC : les signes avant-coureurs qui doivent vous alerter

L'ESSENTIEL Un AVC est causé par un arrêt brutal de la circulation sanguine dans le cerveau ou par la survenue d'une hémorragie intracérébrale.

La survenue d'un AVC est brutale, toutefois certains symptômes peuvent apparaître dans le mois précédant la crise.

La consultation d'un médecin est nécessaire en cas d'apparition de ces signes.

Une personne sur 6 souffrira un jour d'un infarctus cérébral, une perte soudaine d’une ou de plusieurs fonctions du cerveau. Cette attaque est due à un arrêt brutal de la circulation sanguine dans le cerveau ou à la survenue d'une hémorragie intracérébrale.

"Une caractéristique des AVC est la survenue soudaine des symptômes. (…) Leur intensité peut-être d’emblée maximale, ou s’accentuer sur quelques minutes voire quelques heures", peut-on lire sur le site de l’Inserm. Cette attaque cérébrale se produit soudainement, cependant plusieurs symptômes peuvent survenir et annoncer l’arrivée de cet accident vasculaire.

Quels sont les signes précoces d’un AVC ?

Environ un mois avant un AVC, les premiers symptômes peuvent se manifester par une paralysie ou un engourdissement du visage et des membres (en particulier des bras), affectant seulement une partie du corps. L'incapacité à sourire peut également indiquer un futur infarctus cérébral. De même, un trouble de la parole, tel qu'une difficulté à articuler ou à trouver ses mots, l’utilisation de mots incompréhensibles ou des difficultés à comprendre ce que l’on entend, peut laisser présager un futur AVC.

Les patients peuvent aussi avoir des difficultés à comprendre leur interlocuteur. Avant une crise, il est également possible d'éprouver des problèmes de vision (perte de la vue d’un œil ou vision double) ou une perte soudaine de l’équilibre et de la coordination. Dans les semaines précédant un AVC, vous pouvez également ressentir un essoufflement sans cause apparente ou encore souffrir d’un mal de tête intense, brutal et inhabituel, d’après l’Assurance Maladie.

Consulter sans délai un professionnel de santé

Si un ou plusieurs de ces signes apparaissent, il est conseillé de consulter sans délai un professionnel de santé afin de prévenir l’apparition d’un accident vasculaire cérébral.