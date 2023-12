Pénurie d'amoxicilline pédiatrique : moins de trois jours de stock

L'ESSENTIEL L'amoxicilline pédiatrique fait "l’objet de fortes tensions, voire de ruptures de stock", selon l'ANSM.

Les solutions buvables 500 mg/5 ml et 250 mg/5 ml sont les plus touchées.

Certains pharmaciens estiment que la situation est "pire que celle de l’hiver dernier."

Malgré leur alerte en octobre dernier, le scénario craint par l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine semble se profiler. L'amoxicilline pédiatrique se fait très rare dans leurs tiroirs. Interrogée par Le Parisien, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) reconnaît que l'antibiotique fait "l’objet de fortes tensions, voire de ruptures de stock".

Amoxicilline : la situation continue à se dégrader dans les pharmacies

Les stocks d’amoxicilline dans les pharmacies sont faibles. Et,“la situation continue de se dégrader" reconnait l’ANSM, notamment pour la solution buvable prescrite aux enfants.

Selon les données du plan de suivi hivernal des tensions sur les médicaments de l’organisme de santé publiées sur son site et mises à jour le 13 décembre, les grossistes répartiteurs ont moins de trois jours de stock d’amoxicilline buvable pour les versions 500 mg/5 ml et 250 mg/5 ml. Les pharmacies font face à des difficultés similaires : moins de trois jours de stock pour le premier format et de trois à sept jours pour le second.

Selon l’ANSM, deux tiers des pharmacies étaient en rupture de stock le 8 décembre dernier. De son côté, la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) a expliqué au quotidien que moins d’une agence sur cinq pourrait livrer les officines qui commandaient les antibiotiques.

Pénurie d’amoxicilline : une “situation pire que l’hiver dernier ”

Ces tensions conduisent les pharmaciens à contacter directement les laboratoires. "L’ANSM leur a demandé de vendre au maximum 20 % de leur production en direct, pour que la distribution reste la plus équitable possible", a précisé Emmanuel Déchin, Délégué général de la CSRP au Parisien. Il a ajouté qu’une “mise à disposition de la majeure partie des stocks des industriels dans les agences de répartition, au plus proche des officines et des patients, a été actée collectivement" lors d’une réunion le 13 décembre.

Mais pour certains professionnels du secteur, la situation serait "pire que celle de l’hiver dernier." Au micro de BFM TV, le pharmacien Éric Myon a confié : "L’hiver dernier, on était face à une rupture d’antibiotiques, essentiellement l’amoxicilline dans sa version pédiatrique, puis dans sa version adulte. Là, alors qu’on n'est même pas mi-décembre, les besoins en antibiotiques sont encore supérieurs à l’année dernière et les stocks sont encore plus faibles".

Ce médicament est surtout utilisé dans le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment du nez, de la gorge, des oreilles, des poumons, des bronches, de l'appareil urinaire, des articulations et des dents.