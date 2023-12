Covid long : attention, la grippe longue existe aussi !

L'ESSENTIEL Les chercheurs appellent à ce que la grippe longue soit reconnue au même niveau que le Covid long.

Ces deux maladies présentent des symptômes à long terme, des risques de décès et de réhospitalisation.

Sur la période d’étude de 18 mois, les patients atteints de la Covid-19 présentaient un risque de décès 50 % plus élevé que ceux atteints de la grippe saisonnière.

On connaissait le Covid long, il y aurait maintenant la grippe longue. C’est en tout cas ce qu’affirment des chercheurs de l'Université de Washington à Saint-Louis. Dans leurs travaux, publiés dans la revue Lancet Infectious Diseases, ils montrent que les patients hospitalisés pour des formes sévères de grippe saisonnière peuvent aussi souffrir de symptômes à long terme.

Les symptômes à long terme de la grippe

Lors de leur étude, les scientifiques ont comparé les symptômes (précisément 94 effets indésirables), le risque de décès et de réadmission à l’hôpital à long terme, c’est-à-dire 18 mois après l’infection, de patients hospitalisés pour cause de Covid-19 ou de grippe. Pour cela, ils ont analysé les dossiers médicaux de 81.280 patients hospitalisés pour cause de Covid-19 entre mars 2020 et juin 2022 et de 10.985 patients hospitalisés pour la grippe saisonnière entre octobre 2015 et février 2019.

Ainsi, ils ont observé qu’il y avait des risques à ces deux sur le long terme. Les malades pouvaient, plusieurs semaines après l’infection, souffrir de symptômes et avaient des risques de décès et de réadmission à l'hôpital importants. Le moment où ces risques étaient les plus importants, pour ces deux infections, était de 30 jours ou plus après l’infection initiale.

“Il est essentiel de noter que les risques pour la santé sont les plus élevés après les 30 premiers jours d’infection, explique le Dr Ziyad Al-Aly, MD, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. De nombreuses personnes pensent avoir guéri de la Covid-19 ou de la grippe après avoir quitté l’hôpital. Nos recherches montrent que les deux virus peuvent provoquer des maladies à long terme.”

Des symptômes plus importants avec la Covid-19

Certains risques étaient plus importants chez les patients ayant eu la Covid-19. Sur la période d’étude de 18 mois, les patients atteints de la Covid-19 présentaient un risque de décès 50 % plus élevé que ceux atteints de la grippe saisonnière. De plus, les scientifiques ont observé que ces patients pouvaient être touchés par 64 des 94 effets secondaires, soit 68 % contre seulement 6 % pour les participants atteints de grippe longue, qui étaient davantage concernés par des conséquences sur le système pulmonaire.

Enfin, sur la période de dix-huit mois étudiés par les scientifiques, les patients atteints de la Covid-19 présentaient un taux plus élevé de réadmission à l’hôpital ainsi que d’admission en unité de soins intensifs. Ainsi, les chercheurs appellent à ce que la grippe longue soit reconnue au même niveau que le Covid-long.

“Il ne faut donc pas penser que la Covid-19 et la grippe ne sont que des maladies aiguës et négliger leurs effets à long terme, conclut le Dr Ziyad Al-Aly. De nombreux patients se retrouvent avec de graves problèmes de santé. Nous devons prendre conscience de cette réalité, arrêter de banaliser les infections virales et comprendre qu’elles sont aussi causes de maladies chroniques.”