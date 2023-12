Cet hôpital détient le record mondial de greffes de reins... grâce aux dons !

L'ESSENTIEL Le Penn Transplant Institute aux États-Unis a récemment réalisé sa 100ème greffe de rein.

L’hôpital détient désormais le record mondial du plus grand nombre de transplantations rénales en un an.

Cela a été possible grâce au "nombre incalculable de personnes" qui ont décidé "de donner un rein à un être cher, un voisin ou parfois même un parfait inconnu."

Le 6 décembre, un établissement hospitalier situé aux États-Unis, appelé Penn Transplant Institute, a franchi une étape importante. L’équipe médicale a effectué sa 100ème greffe de rein sur une période d’un an. "Cette réalisation reflète non seulement notre engagement envers l'excellence des soins aux patients, mais également l'esprit d'innovation qui définit l’hôpital", a déclaré Amanda Leonberg-Yoo, professeure d'électrolyte rénal et d'hypertension. Ce record mondial n’aurait pas pu être atteint "sans le nombre incalculable de personnes qui choisissent de donner un rein à un être cher, un voisin ou parfois même un parfait inconnu. Leur acte de générosité incite souvent les autres à faire de même", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Greffe de rein : "l'échange jumelé" permet d’élargir le groupe de donateurs et de bénéficiaires potentiels

La chercheuse a expliqué qu’en décembre 2022, le Penn Transplant Institute a lancé le "Center for Living Donation" afin de fournir des ressources précieuses aux receveurs de greffe et aux donneurs, comme des mentors qui ont eux-mêmes suivi le processus de don et peuvent rassurer les patients tout au long du parcours de transplantation. Dans le détail, ce programme, coordonné par le National Kidney Registry (NKR), aide les personnes ayant besoin d'une transplantation rénale qui connaissent un donneur vivant consentant mais peu compatible ou incompatible. Par exemple, un ami ou un frère ou une sœur qui n’est pas compatible avec un proche en raison de la génétique, mais qui est néanmoins motivé à participer à un échange. "L'échange jumelé" donne à ce donneur vivant une chance d'aider à la fois son proche et les autres, ce qui élargit ainsi le groupe de donateurs et de bénéficiaires potentiels. C’est ensuite le National Kidney Registry qui s’efforce d’identifier et de mettre en lien des duos donneurs-patients compatibles.

Aux États-Unis, le temps d’attente pour une transplantation rénale s’étale entre 5 et 8 ans

Au fil du temps, l’équipe médicale du Penn Transplant Institute s’est élargie avec des chirurgiens, des néphrologues, des infirmières et de professionnels dans des domaines allant du travail social à la pharmacie, en passant par la nutrition et la physiothérapie. Cette équipe pluridisciplinaire, qui travaille pour orchestrer chaque jour les échanges jumelés, a favorisé l’amélioration des résultats des patients. Elle a aussi fait progresser la science médicale, car chaque année 4.000 personnes aux États-Unis meurent en attendant de recevoir une greffe, dont le temps d’attente s’étale entre cinq et huit ans.

"Quiconque participe à des échanges jumelés comprendra l’ampleur de la réussite de Penn Transplant Institute. L’hôpital a prouvé que c’était possible et maintenant de nombreux centres de transplantation vont franchir le seuil des 100 greffes de rein au cours de la prochaine décennie, facilitant ainsi des milliers de transplantations rénales de donneurs vivants supplémentaires qui sauvent des vies", a conclu Garet Hil, fondateur et chef de la direction du National Kidney Registry et donneur vivant de rein.