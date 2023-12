Ses terribles gueules de bois étaient en fait liées à un cancer

L'ESSENTIEL A 19 ans, Poppy Beguely a commencé à être très malade dès qu'elle buvait de l'alcool. Elle a été hospitalisée après des soirées 3 fois entre juin et octobre 2022.

Ses symptômes n'ont pas alerté les professionnels de santé dans un premier temps.

Après l'apparition de douleurs et d'une bosse au niveau du cou, elle a été diagnostiquée avec un lymphome de Hodgkin. Elle avait une tumeur de six centimètres dans la poitrine.

Se réveiller avec la gueule de bois après une soirée, de nombreux jeunes (et moins jeunes) connaissent cette sensation. C’est pourquoi Poppy Beguely de 19 ans ne s’est pas immédiatement inquiétée quand, en avril 2022, toutes ses sorties se finissaient par des vomissements. Mais la cause de ses troubles était bien plus grave qu’une faible résistance à l’alcool. Elle a découvert plusieurs mois plus tard qu’elle avait un cancer du système lymphatique.

Lymphome hodgkinien : "deux verres suffisaient pour me faire sentir beaucoup plus ivre "

"Si je sortais boire, deux verres suffisaient pour me faire sentir beaucoup plus ivre que la plupart des gens de mon âge et peut-être trois à quatre verres avant de commencer à me sentir très malade", se souvient Poppy Beguely dans les pages du Sun. "Presque tous les soirs, je sortais et je vomissais le soir même ou le matin suivant."

La jeune femme qui habite Auckland, remarque aussi l’apparition d’autres symptômes lorsqu’elle consomme de l’alcool : des crachats avec du sang le matin ou encore une éruption cutanée sur le visage.

Trois de ces sorties nocturnes entre juin et octobre 2022 se sont soldées par des hospitalisations. Pour les médecins, elle souffrait d'une thrombose veineuse profonde. Et lorsqu'elle évoque son inquiétude d’avoir quelque chose de plus grave, les médecins se montrent rassurants. La Néo-Zélandaise poursuit ainsi ses activités de fleuriste et monitrice de natation jusqu’en décembre 2022, où une bosse douloureuse au cou la conduit à consulter un médecin.

En entendant toute la liste de ses symptômes, le professionnel de santé lui prescrit une biopsie et un scanner. Les examens révèlent qu’elle souffre d'un lymphome hodgkinien de stade trois et a une tumeur de six centimètres dans la poitrine.

Le lymphome de Hodgkin, aussi nommée maladie de Hodgkin, se caractérise par un dysfonctionnement du système immunitaire : des lymphocytes B anormaux se mettent à proliférer. Cette maladie peut survenir à tout âge. Néanmoins, elle est plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. Les symptômes comprennent entre autres un gonflement du cou, un œdème du visage, une transpiration abondante la nuit, une fièvre persistante, une perte de poids ou encore un essoufflement.

Maladie de Hodgkin : la jeune femme est en rémission

Poppy se rappelle du jour où on lui a diagnostiqué son lymphome de Hodgkin : "C'était très doux-amer. J'avais passé si longtemps à m'inquiéter de ce qui n'allait pas chez moi et à avoir peur que quelque chose n'allait vraiment pas et que personne ne sache ce que c'était. Une partie de moi était heureuse de ne plus avoir à se soucier de ce qui n'allait pas exactement." Elle ajoute ensuite : “une autre partie de moi était visiblement très bouleversée à l’idée de devoir subir une chimiothérapie et de perdre mes cheveux, mes cils et mes sourcils”.

Elle a commencé le traitement en février 2023, juste après son vingtième anniversaire. “Les médecins m'ont rassuré sur le fait que cela ne serait probablement pas mortel tant que je n'avais pas contracté de graves infections pendant la chimiothérapie – ils ont un taux de rémission élevé pour le lymphome de Hodgkin, [donc] heureusement, je n'ai pas eu le moindre de tous les maux.”

Et si la chimiothérapie n’a pas été une épreuve facile pour la jeune femme, elle a été une réussite. Poppy est aujourd’hui en rémission et a pu retourner au travail.

Néanmoins, elle reconnaît que la maladie lui a apporté une nouvelle perspective de la vie. “J'ai pris les plus petites choses pour acquises avant que ces plus petites choses ne soient hors de portée”, confie-t-elle. "Je suis reconnaissante d'avoir reconquis ma vie, surtout après un an sans savoir [ce qui n'allait pas]."