Psychologie : les cours de pole dance améliorent le bien-être des femmes

L'ESSENTIEL La pole dance est de plus en plus populaire en France.

Une nouvelle étude révèle que la pole dance est bonne pour la santé mentale des femmes qui suivent des cours.

Cette pratique améliore aussi la vie sexuelle des femmes.

Une nouvelle étude publiée dans BMC Psychology révèle que les cours de pole dance peuvent améliorer considérablement le bien-être des femmes.

Bien-être des femmes : la pole dance de plus en plus populaire

Longtemps réservée au monde de la nuit, la pole dance est devenue ces dernières années de plus en plus populaire chez les femmes françaises. Elles voient dans cette activité une manière de se tonifier physiquement tout en développant leur créativité et leur sociabilité.

"Alors que les études thérapeutiques précédentes se sont principalement concentrées sur les danses traditionnelles et expressionnistes, les nouvelles formes de danse comme celle focalisée sur une barre avec des techniques complètement différentes ont été largement négligées jusqu'à présent par les scientifiques", expliquent les auteurs de la nouvelle étude.

Pour leur recherche, les scientifiques ont recruté 50 participantes par le biais des réseaux sociaux et des salles de fitness. Ils ont sélectionné des participantes âgées de plus de 18 ans et ayant une expérience préalable limitée de la pole dance. Ces participantes ont ensuite été divisées en deux groupes : un groupe pratiquant de la pole dance et un groupe de contrôle uniquement sur liste d'attente.

Pendant huit semaines, le groupe de pole dance a participé à des cours dans deux studios berlinois. Chaque séance de 60 minutes comprenait un mélange d'exercices de remise en forme générale et d'entraînement spécifique à la pole dance. Le programme a été adapté aux capacités individuelles afin que chacune puisse participer efficacement.

Deux mois de pole dance améliore le bien-être des femmes

A la fin de l'expérience, les chercheurs ont constaté une augmentation du bien-être mental chez les participantes au cours de pole dance par rapport au groupe témoin, mesuré par l'échelle de Warwick Edinburgh. Plus précisément, les femmes qui ont suivi les cours de pole dance étaient plus susceptibles d'être d'accord avec des phrases telles que "J'ai les idées claires" et "Je me sens optimiste pour l'avenir".

Les résultats de l'étude ont aussi montré que les participantes aux cours de pole dance ont également présenté des améliorations au niveau de leur vie sexuelle, que ce soit dans l'appréciation de leur corps, leur estime de soi ou leur confiance en soi.

Bien-être des femmes et pole dance : les limites de l'étude

Il est important de noter que cette étude présente certaines limites. La taille de l'échantillon était relativement petit, et les participantes étaient principalement allemandes, ce qui limite la généralisation des résultats à d'autres populations.

De plus, la durée de l'étude était relativement courte, ce qui empêche de conclure sur les effets à long terme du pole dance sur le bien-être mental des femmes. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour confirmer ces résultats et explorer les différents aspects de cette activité.