Une fillette décède après avoir attrapé un virus transmis par un pigeon

L'ESSENTIEL Une fillette de 2 ans est morte après avoir attrapé un virus rare appelé "maladie de Newcastle".

Il a été transmis par un pigeon.

Causée par le paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV-1), la maladie de Newcastle provoque une série de symptômes neurologiques mortels.

Décès de la fillette : les symptômes du virus transmis par un pigeon

Les médecins ne savent toujours pas comment l'enfant de deux ans, qui luttait contre la leucémie, a attrapé le virus hautement contagieux. Mais ils pensent qu'elle a pu être infectée en touchant des excréments ou des fluides de pigeons.



La petite fille a été admise à l'hôpital Prince of Wales de Randwick, en Nouvelle-Galles du Sud, après avoir souffert de symptômes semblables à ceux du rhume, de nausées et de vomissements pendant trois semaines. Elle avait terminé son deuxième cycle de chimiothérapie six semaines auparavant.



Les médecins ont déclaré qu'elle n'avait pas voyagé récemment et qu'elle n'avait pas été en contact avec des animaux domestiques ou des membres de sa famille malades.



Au cours des quatre jours suivants, son état s'est détérioré et elle a souffert d'une série de crises d'épilepsie. Malgré des antibiotiques et des médicaments antiviraux, son état de santé ne s'est pas amélioré. "Elle est décédée près d’un mois après avoir été admise, le traitement n’ayant pas réussi à arrêter la mort des tissus cérébraux", rapporte le Daily Mail. Les médecins jugent que ce décès serait "très probablement causé par une encéphalite".

Décès de la fillette : les effets du virus sur les pigeons

"Causée par le paramyxovirus aviaire de type 1 (APMV-1), la maladie de Newcastle provoque une série de symptômes neurologiques mortels, notamment une torsion du cou ou des ailes tremblantes chez les oiseaux", explique le Daily Mail.



"En France, cette maladie, anciennement classée MRC, est à présent inscrite sur la liste des dangers de première catégorie pour toutes les espèces d’oiseaux de la catégorie volailles. Elle requiert une action des services vétérinaires et la tenue à jour de plans d’urgence", précise l’Anses.