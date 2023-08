Virus du Nil occidental : 7 cas recensés en Gironde 

L'ESSENTIEL En Gironde, sept cas d’infection au virus du Nil occidental ont été enregistrés au 8 août.

Les moustiques du genre Culex sont les principaux vecteurs du virus West Nile après qu’ils se soient contaminés auprès d’oiseaux infectés.

Les moustiques du genre Culex sont principalement actifs au coucher du soleil et la nuit.

Dans un communiqué publié le 9 août 2023, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a déclaré avoir reçu des signalements d'infections humaines au virus du Nil occidental, ou West Nile, en Gironde. Depuis une première contamination annoncée au début du mois, d'autres cas ont été confirmés.

Le virus West Nile, une infection majoritairement asymptomatique

D’après l’organisme régional, sept cas humains ont été recensés en Gironde. "À ce jour, quatre cas sont confirmés et trois sont en attente de confirmation. Jusqu’à présent, en France, les infections humaines à virus West Nile n’ont été retrouvées que dans le pourtour méditerranéen (régions PACA et Occitanie)", a précisé l’ARS.

Majoritairement asymptomatique, l’infection au virus du Nil occidental peut toutefois entraîner des symptômes. La maladie peut notamment se caractériser par un syndrome pseudo-grippal comprenant de la fièvre, des douleurs ainsi que des maux de tête, accompagnés d’une éruption cutanée.

"Dans moins de 1 % des cas, elle peut provoquer des complications neurologiques, en particulier chez les sujets immunodéprimés", prévient le communiqué. L'institution de santé invite les personnes séjournant dans la région touchée à consulter un médecin, si elles présentent ces symptômes.

Virus du Nil occidental : comment se protéger des piqûres de moustique ?

L’infection au virus West-Nile est une maladie virale transmise par les moustiques du type Culex, autrement dit les "moustiques communs", qui se contaminent au contact d’oiseaux porteurs de la pathologie. "La propagation est classique : le moustique pique un oiseau porteur du virus, puis un être humain. Le virus West Nile ne se transmet pas d’homme à homme, ni de l’homme au moustique (…) Les hommes et les chevaux, piqués par un moustique contaminé, sont des "hôtes accidentels". Un risque extrêmement faible de transmission peut exister à travers les dons de sang et d’organe", a expliqué l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

Les moustiques du genre Culex sont principalement actifs au coucher du soleil et dans la nuit. Plusieurs mesures permettent de protéger de leurs piqûres. Il est notamment préconisé de porter des vêtements couvrants et amples, d’avoir recours à un répulsif cutané en soirée sur les régions de la peau découverte, d’utiliser des diffuseurs électriques à l'intérieur des habitations et des serpentins insecticides uniquement en extérieur.