Santé : tous nos conseils pour améliorer votre sommeil

Le temps de sommeil nécessaire pour chaque individu est très différent et est génétiquement programmé. Il peut ainsi varier entre moins de 6 heures et plus de 9 heures.

Voici 5 conseils pour améliorer votre sommeil.

Le sommeil est un élément essentiel à notre bonne santé physique et mentale. Afin de passer des nuits assez longues et de bonne qualité, voici quelques conseils.

Santé : 5 conseils pour améliorer votre sommeil

Tout d’abord, il est conseillé de prendre un gouter et de ne pas trop manger le soir. "Prendre un goûter de bonne qualité va favoriser deux éléments intéressants pour le sommeil. D’abord, il permet d’avoir moins faim le soir, donc de consommer moins de graisses et de sucres qui, pris tardivement, empêchent l’endormissement. Consommer des fruits frais et crus comme la tomate, le raisin, la pomme ou la banane en fin d’après-midi permet également au corps de sécréter de la mélatonine vers 21h/22h, quand il est l’heure d’aller se coucher", expliquait il y a peu la psychothérapeute Caroline Joutotte.



Il faut également essayer de ne pas trop solliciter son téléphone portable, que ce soit au moment du couché ou pendant la journée. "Il faut par exemple éviter de passer un appel en voiture, dans les transports ou pendant la marche, mais plutôt rester sur place en mettant la personne sur haut-parleur. Cette démarche impacte en effet moins le cerveau, donc moins le sommeil", poursuit Caroline Joutotte.



Une étude récente a aussi révélé qu’il faut aérer sa chambre, même quand il fait froid. Les chercheurs ont en effet constaté que des taux de ventilation plus élevés étaient associés à une meilleure circulation de l'air et à des concentrations de dioxyde de carbone plus faibles, ce qui favorise un sommeil plus profond et moins perturbé.



Afin de bien dormir ce soir, nous vous invitons par ailleurs à ne pas faire de sport trop tard. Une méta-analyse publiée dans la revue Sleep Medicine Reviews a en effet démontré que mieux vaut éviter tout exercice physique à forte intensité dans les deux heures qui précèdent l’endormissement, sous peine de ne pas réussir à tomber dans les bras de Morphée.



Enfin, en cas de réveil nocturne, plusieurs choses peuvent vous aider à vous rendormir. "Il faut d’abord ne pas chercher à se lever immédiatement, afin de laisser le temps au cerveau de se rendormir. Mais si jamais on commence à sentir une pointe d’énervement et qu’on trouve le temps long, je conseille alors de quitter son lit afin de le rafraîchir, de changer de pièce et d’entamer une activité soporifique, comme par exemple la lecture d’un livre décrivant des paysages ou l’écoute d’une musique douce", détaille la psychiatre spécialiste des troubles du sommeil Isabelle Poirot.

Santé : quelques repères sur le sommeil pour l'améliorer

Le temps de sommeil nécessaire pour chaque individu est très différent et est génétiquement programmé. Il peut ainsi varier entre moins de 6 heures et plus de 9 heures.



"Le sommeil sera également très différent en fonction de l’âge tant en termes de durée que d’organisation", précisent la Pr Christelle Monaca-Charley, neurologue responsable de l’unité des troubles du sommeil au centre de compétence hypersomnies et narcolepsie, ainsi que la Dr Lise Lanvin, vice-présidente de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFRMS).

Manquer de sommeil affaiblit le système immunitaire, encourage le grignotage, pousse à boire de l’alcool, déclenche l’envie de fumer du tabac, fait baisser le niveau de concentration, diminue les capacités d’apprentissage ou d’accomplissement des objectifs, atteint notre capacité à prendre du recul sur les situations, augmente l’irritabilité, le stress et l’anxiété.

Les troubles du sommeil peuvent aussi entrainer des maladies cardiovasculaires. On parle ici par exemple de l'athérosclérose, des troubles du rythme cardiaque, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance cardiaque ou encore des accidents vasculaires cérébraux.