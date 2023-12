Troubles du sommeil : quels problèmes provoquent-ils au niveau du cœur ?

L'ESSENTIEL Les maladies cardiovasculaires touchent le cœur et l'ensemble des vaisseaux sanguins.

Lors d’une conférence de presse, le Pr. Wojciech Trzepizur, pneumologue et responsable du centre de médecine du sommeil au CHU d’Angers, a détaillé les liens existants entre la santé cardiovasculaire et le sommeil.



Sommeil : "tous les facteurs de risque des pathologies cardiovasculaires sont exacerbés en cas de désalignement"

Le rythme circadien est sensible à des facteurs naturels comme les changements de luminosité ou nos interactions sociales. Nos activités quotidiennes participent ainsi à synchroniser notre horloge interne à notre mode de vie. "On parle de désalignement lorsque le rythme endogène n’est plus calé sur le rythme social", explique d’abord le Pr. Wojciech Trzepizur.



"Ce phénomène est particulièrement visible pour les travailleurs de nuit ou les voyageurs en constant jet lag qui contraignent leur organisme à se désaligner de leur horloge biologique. À moindre échelle, ce désalignement peut être induit par des contraintes horaires professionnelles ou scolaires", poursuit-il.



"Des études indiquent que ce décalage par rapport à l’horloge interne a des conséquences négatives sur le métabolisme lipidique et la pression artérielle. Autrement dit, tous les facteurs de risque des pathologies cardiovasculaires sont exacerbés en cas de désalignement", souligne le spécialiste.

Apnée du sommeil, crises cardiaques et AVC

Le syndrome des apnées-hypopnées du sommeil, souvent raccourci en "apnées du sommeil", est une pathologie qui trouve son origine dans le pharynx. Les structures molles (principalement les muscles) qui le composent se relâchent pendant la nuit et chez certaines personnes, elles se mettent à vibrer au passage de l’air.



"Les patients souffrant d’apnées du sommeil sont plus exposés aux facteurs de risque cardiovasculaires. Ces interruptions respiratoires pendant le sommeil ont été associées à une augmentation de la pression artérielle, et des données suggèrent qu’elles pourraient également avoir un impact sur le bilan lipidique , notamment sur les niveaux du cholestérol", détaille Pr. Wojciech Trzepizur.



"Des résultats issus de cohortes suivies sur une longue période montrent égalemet que les individus atteints d’apnées du sommeil sont plus enclins à subir des événements cardiovasculaires graves, tels que des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux", conclut-il.