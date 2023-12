Quels aliments privilégier lorsqu'on est malade ?

L'ESSENTIEL En cas de maladie, il est important de conserver une alimentation saine et équilibrée.

L'hydratation permet aussi un meilleur rétablissement, environ un litre et demi par jour.

Pour se prémunir des maladies hivernales, le mieux est de se laver les mains dès que vous touchez une surface qui peut être sale.

Rhume, grippes, bronchites, gastro-entérites… C’est bientôt l’hiver et le retour des maladies dues aux virus qui circulent fortement à cette période. En cas d’infection, que manger pour booster son système immunitaire et améliorer la guérison ?

Manger équilibré même quand l’appétit disparaît

“Lorsqu’une personne malade perd l’appétit ou la soif, c’est généralement le signe que son système immunitaire fonctionne à plein régime”, explique Colleen Tewksbury, diététicienne et professeure de sciences de la nutrition à l’Université de Pennsylvanie, à National Geographic.

Pourtant, même quand l’appétit disparaît, il faut manger de façon saine et équilibrée pour aider le corps à se rétablir : légumes, fruits, protéines et glucides pour varier les apports. A noter que, de préférence, il faut varier les fruits et les légumes consommés chaque jour.

Des aliments pour booster le système immunitaire face aux virus

Si vous n’avez pas trop faim, les soupes faites maison peuvent vous aider à avoir les apports nécessaires en légumes. Ceux-ci vous apportent de la vitamine C, essentielle pour le système immunitaire. La vitamine D, elle aussi importante pour les défenses immunitaires, est présente dans certaines viandes et poissons.

Autre point essentiel pour un bon rétablissement : l’hydratation, en buvant en moyenne un litre et demi d’eau par jour. Mais, avec certaines pathologies, ce n’est pas évident, car l’hydratation peut favoriser les symptômes (vomissements, diarrhées). Ainsi, les médecins recommandent de se forcer pour remplacer les fluides de la personne malade.

“Pour favoriser l’hydratation, buvez des boissons décaféinées comme des tisanes, de l’eau, des jus de fruits 100 % pur jus, et d’autres liquides contenant des électrolytes à faible teneur en sucre, comme l’eau de coco ou de cactus”, indique Shea Mills, diététicienne nutritionniste agréée à la Mayo Clinic, à National Geographic.

Pour éviter d’être contaminé par une maladie hivernale, n’oubliez pas de vous laver les mains le plus souvent possible. Sur la saison 2021-2022, le respect des gestes barrières a permis une baisse de ces pathologies, selon Santé Publique France.