Qu'est-ce que le JN.1, ce nouveau variant de la Covid-19 ?

L'ESSENTIEL La souche JN.1 est un sous type du variant BA.2.86, surnommé "Pirola".

En France, l’épidémie de Covid-19 est repartie à la hausse.

Depuis le début de l'épidémie, on dénombre plus de 771.863.775 cas de coronavirus à travers le monde et 6.982.739 décès.

Qu'est-ce que le JN.1 ? Un nouveau variant de la Covid-19 qui prend son essor en Grande-Bretagne alors que les hôpitaux du NHS sont déjà saturés.



La souche JN.1 a été à l'origine d'un cas sur 13 le mois dernier outre-manche et est plus prolifique que toutes les autres souches, ce qui fait craindre une nouvelle vague aux autorités britanniques.

Covid-19 : la souche JN.1 est un sous type du variant Pirola

La souche JN.1 est un sous type du variant BA.2.86, surnommé "Pirola", une souche qui a commencé à se propager en France dès la fin du mois d’août.



"Le variant Pirola est vraiment différent de la famille Omicron, avec des mutations qui s’éloignent de celles pour lesquelles les gens ont été immunisés", indique à Ouest-France l’épidémiologiste et professeur de santé publique Philippe Amouyel. "C’est pour ça qu’on pense qu’il y a un risque de nouvelle vague épidémique avec le variant JN.1, même si c’est vraiment de la spéculation à l’heure actuelle. Et on n’est bien sûr pas dans la situation de janvier 2020", poursuit le spécialiste.



"L’enjeu c’est de savoir si ce variant JN.1 va être plus transmissible que ses prédécesseurs. Ce sera probablement le cas puisque c’est une évolution naturelle : quand les virus évoluent, c’est pour passer les barrières immunitaires qui les bloquent", ajoute Philippe Amouyel.



L’OMS a récemment classé JN.1 dans les "variants à suivre" en raison de ses caractéristiques.

Souche JN.1 : o ù en est l’épidémie de Covid-19 en France ?

En France, l’épidémie de Covid-19 est repartie à la hausse. "En semaine 48, une tendance à la hausse de la part des suspicions de Covid-19 parmi les actes SOS Médecins était observée dans la plupart des classes d'âge, en particulier chez les 65 ans et plus avec 590 actes, soit 6,4 % (vs 4,7 % en S47)", peut-on lire dans le dernier bilan de Santé Publique France. Sur la même période, "le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 était de 4.353, soit 1,2 % (vs 1,0 % en S47). Le nombre d’hospitalisations après passage pour suspicion de Covid-19 était de 1.824, soit 2,7 % de l’ensemble des hospitalisations (vs 2,2% en S47)" poursuit l’agence de santé.



