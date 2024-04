Ballonnements : comment les éviter naturellement

L'ESSENTIEL Les ballonnements sont dus à une accumulation de gaz dans l'intestin pouvant provoquer des douleurs.

Une alimentation adaptée peut permettre de limiter les ballonnements.

La gestion du stress ainsi que la pratique d'une activité physique concourent également à la réduction des gaz.

“Les ballonnements intestinaux sont dus à l'accumulation de gaz intestinaux, précise le site du Vidal. Si ces gaz ne peuvent pas être éliminés, ils s’accumulent et provoquent des douleurs.” Cette sensation désagréable est caractérisée par un ventre gonflé. Généralement, les ballonnements n'entrainent pas de complications mais ils peuvent être très gênants au quotidien. Malheureusement, il n’existe pas de traitement médical pour s’en débarrasser. Alors, que faire ?

Un régime alimentaire pour limiter les ballonnements

Tout d'abord, il faut agir sur l’alimentation. Certains aliments peuvent causer des ballonnements, vous devez donc les consommer autrement. C’est le cas des crudités, qui doivent être épluchées et coupées en petits morceaux pour faciliter la digestion. D’autres légumes peuvent également provoquer ces désagréments, comme les poireaux, les choux de Bruxelles, les brocolis, etc. Il est donc idéal de les éplucher et de les faire cuire pour les consommer. Même chose pour les fruits, plus faciles à digérer une fois cuits, en compote par exemple.

Si vous ressentez des ballonnements, il est également préférable d’éviter le sucre, tant dans les aliments que dans les boissons. Choisissez aussi de l’eau plate - qui facilite la digestion - plutôt que de l’eau gazeuse qui, comme son nom l’indique, contient du gaz. Enfin, privilégiez le pain complet au pain blanc et consommez quotidiennement des aliments anti-inflammatoires, pouvant soulager les ballonnements, tels que les huiles de colza ou de lin, le fenouil mais aussi le curcuma, le gingembre ou le cassis.

Gérer le stress et pratiquer une activité physique pour éviter les gaz

Le stress peut être à l’origine des ballonnements. Des techniques de relaxation ou certaines activités comme le yoga ou la méditation peuvent vous aider à mieux le gérer. Prenez également le temps de manger et mâchez bien vos aliments pour que votre estomac ait moins de travail lors de la digestion.

Enfin, comme pour de nombreuses affections, l’activité physique est importante pour prévenir les gaz. Le sport contribue également à réduire le stress et améliorer la digestion. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer chaque semaine au moins 150 à 300 minutes d'activité physique d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue pour être en bonne santé.