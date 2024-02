Arthrose : éviter ces aliments réduit la douleur

L'ESSENTIEL L'arthrose est une maladie qui touche près de 10 millions de Français.

Elle est due à une destruction du cartilage d'une ou plusieurs articulations.

Pour limiter les douleurs liées à l'arthrose, il est important d'adopter une bonne hygiène de vie et éviter certains aliments inflammatoires.

Cette maladie touche de nombreux Français… Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), près de 10 millions de personnes sont touchées par l'arthrose dans le pays. Cette affection peut être définie comme la destruction du cartilage d’une ou plusieurs articulations, se manifestant par des douleurs intenses.

Opter pour une alimentation saine

Actuellement, il n’existe aucun remède contre l’arthrose. Les personnes qui en souffrent peuvent prendre des médicaments pour soulager la douleur. Cependant, pour limiter la progression de la maladie, il est important d’adopter une bonne hygiène de vie : activité physique, perte de poids si besoin, alimentation variée et équilibrée, etc. Certains aliments doivent être évités pour réduire les douleurs.

L’arthrose est une maladie inflammatoire des articulations. Pour éviter les douleurs, il faut limiter au maximum les aliments inflammatoires. Il s’agit en premier lieu de la viande rouge et de la charcuterie, des aliments très gras et riches en acides gras saturés. Il est également conseillé de limiter les aliments frits, riches en graisse et généralement cuits dans des huiles contenant des oméga-6.

Limiter les douleurs en évitant certains aliments

“Les acides gras oméga-6 favorisent les processus inflammatoires afin que l’organisme puisse par exemple lutter contre les virus et les bactéries ou décomposer les produits finaux du métabolisme, les acides gras oméga-3 inhibent ces processus inflammatoires, expose Kirsten Scheuer, nutritionniste, à la Ligue suisse contre le rhumatisme. En cas d’arthrose avec inflammation, il est donc conseillé de limiter la consommation d’aliments riches en acides gras oméga-6 et de leur préférer des aliments riches en oméga-3.” Certaines graisses et huiles végétales (soja, tournesol, arachide, etc.) contiennent souvent de grandes quantités d’oméga-6, il faut donc les limiter.

“L’huile d’olive contient jusqu’à 75% d’acides gras oméga-9, continue Kirsten Scheuer. Ce sont des acides gras monoinsaturés. Les acides gras oméga-9 ont un effet neutre sur les inflammations dans l’organisme. Cela signifie qu’ils ne favorisent pas les inflammations et peuvent donc être consommés sans problème en cas d’arthrose ou d’autres formes de rhumatisme.”

Il faut également consommer le sucre raffiné avec modération car il ne contient plus les nutriments issus de la canne à sucre et il favorise l’inflammation. Pour terminer, du côté des boissons, il est conseillé de réduire au maximum - voire arrêter - de boire de l’alcool et de bien s’hydrater tout au long de la journée.